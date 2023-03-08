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兩代「MJ」巴黎時裝周驚喜合體　Jennie帶傷亮相臉貼小松菜奈

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實習記者黃麗頻／台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）2023秋冬大秀日前於巴黎登場，不僅迎來許多名人坐鎮，品牌大使鄭浩妍更壓軸走秀，場面十分浩大；此外，漫威系列電影《蜘蛛人》的兩代女主角艾瑪史東（Emma Stone）及千黛亞（Zendaya）驚喜合體，也成為了秀場的另一焦點。

▲LOUIS VUITTON（路易威登）2023秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲品牌大使鄭浩妍為LV 2023秋冬大秀壓軸走秀。（圖／品牌提供，下同）

繼三代蜘蛛人合體後話題不斷，日前兩代「MJ」在LV 2023秋冬大秀驚喜合體，讓影迷們興奮不已。只見千黛亞一身虎紋套裝，短版的外套下僅搭黑色Bra Top，露出性感小麥肌，及膝長靴讓造型更加火辣，大膽卻不失時髦；而身為品牌大使的艾瑪史東，則是穿上藍紅相間的套裝，手提品牌2023春夏最新手袋，俐落的剪裁加上雙排扣設計，一身幹練卻又充滿奇趣的氣息。

▲LOUIS VUITTON（路易威登）2023秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON（路易威登）2023秋冬大秀。（圖／品牌提供）

同樣剛結束2023秋冬大秀的香奈兒（CHANEL），此次觀秀嘉賓陣容同樣不容小覷，其中「人間香奈兒」Jennie與「厭世臉女神」小松菜奈的貼臉合照也成為焦點；儘管右眼下方帶傷，Jennie絲毫不受影響，綁著俐落的長辮子，穿著一身全白毛呢連身褲，一展俐落可愛風格，而一旁的小松菜奈身穿短版黑色背心，俏皮地比著YA，衣服上的各種品牌代表圖案，更使她透出活潑氛圍。

▲巴黎時裝周。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

▲Jennie與小松菜奈的貼臉合照成為秀場焦點。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 巴黎時裝周, Emma Stone, Zendaya

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