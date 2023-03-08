巴黎時裝周／14歲NewJeans Hyein看秀氣場強　LV出現超可愛「菠蘿包」

▲LV在巴黎奧賽博物館（Musée d'Orsay）的拱形沙龍舉辦2023秋冬女裝秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

14歲的女孩通常在做什麼呢？上學、考試？南韓女團NewJeans的成員Hyein在巴黎時裝周看秀！LOUIS VUITTON（路易威登）發表2023秋冬女裝，最年輕的品牌大使Hyein穿著削肩上衣現身，氣勢不輸同場的大明星前輩們。LV的新系列探討著法式風格，許多設計令人眼睛一亮，其中新款Malletage包染上焦糖色，好像可愛的菠蘿麵包。

▲NewJeans成員Hyein成為LV品牌大使後，首度赴巴黎看秀。





▲Hyein（左四）與劉亦菲（右四）等嘉賓坐在頭排。



▲Hyein與LV女裝創意總監Nicolas Ghesquiere見面。



▲Malletage系列包款的菱格紋，來自早期旅行箱的交叉絎縫內襯，紅白藍是法國國旗的顏色，焦糖色乍看像菠蘿麵包。



NewJeans被稱為「怪物新人」一點都不為過，2022年7月才出道，已經在時尚圈掀起漣漪，每名成員都有品牌大使頭銜，忙內成員Hyein是LV、Hanni是GUCCI與Armani Beauty、Danielle有BURBERRY加持、Minji拿下CHANEL（香奈兒），Haerin則與DIOR相當友好，全團還一起代言LEVI’S，這群平均年齡不到17歲的女孩超狂。

▲Hyein（左）與木村光希合照。（圖／翻攝Koki IG）





▲木村光希選穿褲裝參加LV大秀。

頂著LV品牌大使身份首度看秀的Hyein小露香肩，以削肩、荷葉下襬的上衣搭配長褲與靴子，一張坐在頭排的大合照，她被放在畫面C位，兩旁坐著包括劉亦菲等姊姊們；同場還有現年20歲的木村光希（Koki），出道時才16歲的她，也曾是秀場最嫩的少女，沒幾年已有後浪來襲，她和Hyein同框，可以看出整體的自在與自信，見到創意總監Nicolas Ghesquiere時更像老友般開心交談，儘管父母木村拓哉與工藤靜香的離婚傳言鬧得沸沸揚揚，也不影響她在時裝周的工作表現。

▲秀場重現巴黎的人行道，卻被科學風的籠子包圍。

LV 2023秋冬女裝探討著「法式風格」 （French Style），這是一道不易解的題目，LV以沉浸式的體驗，引領大家進入巴黎的時空中，伸展台複製了巴黎的人行道，卻被一座科學風的籠子包圍，背景音效有雨聲、狗叫聲、鼎沸的車聲，也有人在交談，光線與聲音交織出城市氣氛，上演一齣屬於「法式風格」的故事。

時尚與文化、時空都有深深的連結，Nicolas Ghesquiere向來擅於未來、科技感，再融入歷史元素，碰撞出火花，系列中可以看到罩袍、提花等古典精神，或是拆解了軍裝、心形領重新演繹，都是有趣又驚喜的手法，模特兒的眼妝加上金屬裝飾，甚至直接戴上發光眼鏡，一秒又飛往前衛的世界。

包包款式眾多，不少經典再翻新，長方形小包像縮小的行李箱，拿在手中超有個性，從LV早期旅行箱的交叉絎縫內襯而來的Malletage系列，有著蓬蓬的菱格紋相當討喜，除了代表法國國旗的紅、藍、白交錯設計，染上褐色的款式乍看彷彿菠蘿麵包，非常吸睛，此外，LV還將巴黎街道的路牌變成包包，印上「LOUIS VUITTON PARIS 1854」，展現骨子裡的巴黎血液。

▲LV將巴黎路牌變成包包（左）。

▲長方形小包可愛又有個性。