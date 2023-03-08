試・開箱／日本@cosme冠軍粉底出氣墊了！QQ果凍感粉底上妝超療癒

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

口罩脫下、妝容回歸，以下就盤點多款好用又新出的底妝單品，尤其是氣墊粉餅更是快速上妝出門的好幫手，簡單就可以打造大師級底妝。

＃MAQuillAGE心機彩妝 水蜜光奶霜氣墊，售價1350元

資生堂東京櫃的心機彩妝系列，在2022年推出的「牛奶粉底」一上市就拿下@COSME新品底妝NO.1寶座，這次再度加碼把它變成氣墊粉霜，高濃縮精華的粉底宛如果凍一樣Q彈，完全零篩網就可以直接沾取粉底使用，打造出半霧面質感的「詐欺素肌」，輕透隱藏瑕疵。

＃肌膚之鑰 水潤光采氣墊粉霜，售價3300元

向來最會捕捉精緻光采的肌膚之鑰再度推出全新水潤光采氣墊粉霜，裡面蘊含滿滿保加利亞玫瑰保濕精萃，上妝同時兼顧肌膚保濕潤澤，妝容效果帶有細緻的飽滿水光，可以讓肌膚看起來就像是擁有澎潤膠原蛋白般的質感，散發健康光采。

＃CLIO 純素海洋植萃水光氣墊粉餅，售價1150元

韓系彩妝CLIO以環境保育為概念出發，推出全新純素的氣墊粉餅，裡面添加海藻萃取、草綠鹽角草萃取，能加強肌膚保濕潤澤，打造出具有透光感的肌膚效果，一次推出三個膚色選擇，金黃色粉盒宛如鵝軟石般的設計，拿在手上優雅又大氣。