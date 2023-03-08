New Balance與Samsonite打造夢幻「果凍行李箱」　連旅行用鞋盒都超Q

記者王則絲／台北報導

最近出國旅客眾多，民眾對於行李箱等旅行裝備的需求提升，擁有一咖時髦、辨識度高的行李箱，對於海外旅行來說特別重要；近日旅行裝備廠牌Samsonite宣布首度與New Balance展開合作，推出夢幻的「果凍行李箱」系列，品項還包括了旅行用鞋盒以及肩背迷你包，系列將於3月29日正式開賣。

▲Samsonite與New Balance首度合作推出聯名系列。（圖／品牌提供）



Samsonite與New Balance本次的核心精神「#LiveUndefined」，強調不用制式框架定義自我，也因此聯名系列以半透明的果凍感PC材質打造，透過繽紛顏色的收納包來搭配，亦或是大方展露內部物品，沒有人能規定你的行李箱會是什麼模樣。

▲Samsonite X NB 18吋登機箱、22吋旅行箱。（圖／品牌提供）



本次Samsonite和NB共推出兩種尺寸四輪旅行箱：18吋登機箱和22吋旅行箱，18吋登機箱內附一個翻轉雙色收納包、22吋旅行箱內附三個翻轉雙色收納包，每天都能用不同的收納方式來轉變夢幻顏色，箱款皆附TSA海關密碼鎖，承襲Samsonite一貫的安全、滑順。

▲Samsonite X NB迷你盒子包。（圖／品牌提供）



看著RIMOWA的迷你行李箱包遲遲無法下手沒關係，現在有更俏皮可愛的選擇，這回Samsonite和NB聯名推出了一款「迷你盒子包」，以及「鞋盒斜肩包」，同樣皆是由透明PC外盒打造，4種顏色的收納袋能隨心情變換，不只是旅行時能攜帶鞋款替換，日常也能作為高顏值的居家收納鞋盒。

▲Samsonite X NB旅行用鞋盒斜肩包。（圖／品牌提供）



然而，鞋盒中的鞋款也要夠吸睛才行，近年New Balance有許多跨界的合作項目，本季與MIU MIU的二度聯名，新增了焦糖色、牛仔藍色的574新款式，以及仿舊皮革款式，此外，New Balance還攜手設計師品牌APUJAN，帶著熱門復刻鞋款 550 與 CT302，一同登上倫敦時裝周。

▲MIU MIU X NB聯名鞋款。（圖／品牌提供）