巴黎時裝周／Jennie與朴敘俊夢幻合體！CHANEL山茶花綻放迷你包、絕美大衣

▲香奈兒2023/24 秋冬高級時裝大秀以經典山茶花為題 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

相信時尚迷已經被洗版，讓小松菜奈、Jennie、朴敘俊、桂綸鎂、昆凌等嘉賓齊聚，如此盛大正是為了迎接香奈兒（CHANEL）2023/24 秋冬高級時裝大秀。品牌本季圍繞山茶花這一永恆經典的符碼，交織出60年代英倫風格，66套造型是經典的重新演繹，許多小巧可愛的山茶花包款，已經吹起了爆款前奏。

▲桂綸鎂、昆凌（依序）看秀 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒山茶花是永恆經典的符碼，點綴於口袋、外套、鈕扣，甚至是包款 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

秀場中央，一朵巨大山茶花綻放，悄悄帶出了本季主題，香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）提到，「對香奈兒而言，山茶花不只是創作主題，而是永恆經典的符碼。」將山茶花堅毅柔美的特質轉化到服飾上，點綴於口袋、外套、鈕扣，甚至是包款，同時化為印花圖案蔓延浪漫氛圍，若隱若現透出肌膚，飄逸感十足。

▲復古英倫感。（圖／品牌提供）

品牌大使小松菜奈也給了維吉妮維婭啟發，她出鏡前導影像，並透過帶有神秘感的光影手法，與超現實主義形成淡然對比。延伸出不對稱設計靈感，體現在大衣的不對稱結構、百慕達短褲套裝正面的斜裁層次，透過紗線交織出美麗輪廓，猶如1960、70 年代褪色仿舊質感拉回復古英倫時代。其中形似貴族紳士居家晨袍的花朵裝飾大衣，成為香奈兒女性自由奔放、剛柔並濟的表現。





▲Jennie出席香奈兒2023／24秋冬高級時裝大秀。（圖／達志影像／美聯社 ）





▲Jennie與小松菜奈（左）留下難得的同框照。（圖／翻攝自IG）

本季包款當然可看到與山茶花的無窮結合，十分點題，口蓋包的雙C標誌變為山茶花，模特兒拎上山茶花黑白圖騰球狀包、花瓣肩背包踏出自信步伐。秀場頭排的亞洲臉孔名人們帶來了影響力，Jennie以白色連身褲裝搭配迷你CHANEL 22包款現身，分別與朴敘俊、小松菜奈在秀後留下難得的同框照。