fb ig video ETtoday search mobile

小隻女必收厚底樂福鞋　海莉同款BV超級百搭、GUCCI讓你無痛增高

>

實習記者黃麗頻／綜合報導

樂福鞋不僅實穿百搭還能拉長整體比例，幹練、俐落的外型更是時尚魅力所在，而樂福鞋款式五花八門，近來品牌相繼推出全黑厚底樣式，《ET FASHION》精選3款厚底樂福鞋，嬌小女孩必收！

GUCCI Women's loafer with Horsebit

GUCCI與馬術文化密不可分，品牌最經典的馬銜扣「Horsebit」系列，不僅手袋搶手，樂福鞋也是不少人的夢幻鞋款，而其中這款樂福鞋將原先的鞋底加厚，紮實的厚底設計，不僅好走，還讓你瞬間「無痛增高」，嬌小女孩絕對會愛不釋手！

▲小隻女必收厚底樂福鞋。（圖／翻攝自IG@elderordonez1,官網）

▲GUCCI Women's loafer with Horsebit，US$1,100（約NT$34,000）。（圖／翻攝自GUCCI官網）

MIU MIU Leather penny loafers

MIU MIU樂福鞋的熱銷程度，絕對不輸姐妹牌PRADA，將品牌經典的樂福鞋放大，重新演繹最前衛的風格，硬幣式的LOGO設計，為全黑的鞋履增添一絲風采，而增高的鞋跟，使原先帥氣的鞋款多了優雅氛圍，讓MIU MIU女孩恍若天使下凡！

▲小隻女必收厚底樂福鞋。（圖／翻攝自IG@elderordonez1,官網）

▲MIU MIU Leather penny loafers，NT$38,500。（圖／翻攝自MIU MIU官網）

Bottega Veneta Women's Swell in black

BV不只有瑪莉珍鞋風靡全網，「Swell樂福鞋」同樣超夯，連小賈斯汀的老婆海莉比伯（Hailey Bieber）也愛不釋手！流暢的圓潤外型，加上低調簡約的設計，超級百搭還能拉長全身比例，讓你一秒長高，絕對是鞋櫃必擁有的一雙鞋。

▲小隻女必收厚底樂福鞋。（圖／翻攝自IG@elderordonez1,官網）

▲ Bottega Veneta Women's Swell in black，NT$39,500。（圖／翻攝自IG@elderordonez1、官網）

►SAINT LAURENT下一匹It Bag黑馬誕生　歐美人士都在背這咖旅行袋

►米蘭時裝周／Hanni與蕾哈娜老公世紀同框　「巨大馬銜鍊包」有望成爆款

關鍵字：

樂福鞋, Hailey Bieber, GUCCI, MIU MIU, Bottega Veneta

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛遲鈍木頭星座Top 3 ！　第一名最難撩，錯過真愛都沒發現

戀愛遲鈍木頭星座Top 3 ！　第一名最難撩，錯過真愛都沒發現

迪麗熱巴金色閃鑽禮服造型封神！　女神光透出纖腰逆天S曲線

迪麗熱巴金色閃鑽禮服造型封神！　女神光透出纖腰逆天S曲線

頭髮狂掉好焦慮？營養師曝6類「生髮食物」：雞蛋吃法很重要

頭髮狂掉好焦慮？營養師曝6類「生髮食物」：雞蛋吃法很重要

「小蘭花」虞書欣不腫了！Y2K低腰牛仔辣露A4纖腰　瘦到無贅肉超誇張 營養師曝「水果熱量對照表」，每日攝取量別超過120大卡 第一眼看到骷髏頭還是小女孩？3秒測出你「內心最害怕的事情」 G-SHOCK「農家橡樹」金光閃閃　配布錶帶變身工業風 巨人粉必敗！UNIQLO《進巨》UT系列帥爆　艾連始祖巨人、兵長都躍上 VALENTINO「滿版V標誌」美鞋本季必敗　「孫藝珍類似款」百萬婚紗公開 YG彩妝師曝「5大美白誤區」小心會爛臉！檸檬片敷臉超NG

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面