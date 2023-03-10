小隻女必收厚底樂福鞋　海莉同款BV超級百搭、GUCCI讓你無痛增高

實習記者黃麗頻／綜合報導

樂福鞋不僅實穿百搭還能拉長整體比例，幹練、俐落的外型更是時尚魅力所在，而樂福鞋款式五花八門，近來品牌相繼推出全黑厚底樣式，《ET FASHION》精選3款厚底樂福鞋，嬌小女孩必收！

GUCCI Women's loafer with Horsebit

GUCCI與馬術文化密不可分，品牌最經典的馬銜扣「Horsebit」系列，不僅手袋搶手，樂福鞋也是不少人的夢幻鞋款，而其中這款樂福鞋將原先的鞋底加厚，紮實的厚底設計，不僅好走，還讓你瞬間「無痛增高」，嬌小女孩絕對會愛不釋手！

▲GUCCI Women's loafer with Horsebit，US$1,100（約NT$34,000）。（圖／翻攝自GUCCI官網）

MIU MIU Leather penny loafers

MIU MIU樂福鞋的熱銷程度，絕對不輸姐妹牌PRADA，將品牌經典的樂福鞋放大，重新演繹最前衛的風格，硬幣式的LOGO設計，為全黑的鞋履增添一絲風采，而增高的鞋跟，使原先帥氣的鞋款多了優雅氛圍，讓MIU MIU女孩恍若天使下凡！

▲MIU MIU Leather penny loafers，NT$38,500。（圖／翻攝自MIU MIU官網）

Bottega Veneta Women's Swell in black

BV不只有瑪莉珍鞋風靡全網，「Swell樂福鞋」同樣超夯，連小賈斯汀的老婆海莉比伯（Hailey Bieber）也愛不釋手！流暢的圓潤外型，加上低調簡約的設計，超級百搭還能拉長全身比例，讓你一秒長高，絕對是鞋櫃必擁有的一雙鞋。

▲ Bottega Veneta Women's Swell in black，NT$39,500。（圖／翻攝自IG@elderordonez1、官網）