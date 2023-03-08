巨人粉必敗！UNIQLO《進巨》UT系列帥爆　艾連始祖巨人、兵長都躍上

記者王則絲／台北報導

日本人氣動畫《進擊的巨人》The Final Season完結篇前篇近日於各大平台播映，再度掀起一波「巨人熱」；UNIQLO最近便宣布將與《進擊的巨人》推出聯名款UT系列，包括城牆巨人、艾連始祖巨人⋯⋯等漫畫名場面，以及曾登上少女雜誌封面的里維兵長都躍上UT，該系列將於3月17日上市，巨人粉們不能錯過。

▲UNIQLO這回與《進擊的巨人》再度攜手推出UT系列，將於3月17日上市。（圖／品牌提供）

UNIQLO這回與《進擊的巨人》再度攜手，以Final Season後半段的故事畫面為主，總共帶來7款圖案的UT，包括「城牆巨人」從斑駁牆面露出一張詭異臉龐、艾連變身巨人的震撼瞬間⋯⋯皆擷取自漫畫中的經典場景與台詞。

▲UNIQLO與《進擊的巨人》UT系列。（圖／品牌提供）

最新一季當中，最令人期待的艾連始祖巨人也躍上UT，大面積的覆蓋背面，呈現駭人、驚悚的模樣，漫畫黨劇迷們絕對超心動；此外，劇中最受歡迎的角色「兵長里維」，以往曾憑藉超高人氣登上日本少女雜誌的封面，這回UNIQLO聯名特別移植該帥氣經典的畫面，讓兵長也加入本次的UT系列，滿足廣大迷妹的心願。

▲UNIQLO與《進擊的巨人》UT系列。（圖／品牌提供）

近日日系品牌GU則是與日本設計師品牌首度推出聯名系列「GU and beautiful people」，與日本同步上市，該系列打破性別界線的設計風格，所有款式均為男女適穿，反映出beautiful people一貫的品牌特性，此次聯名系列以「青春」為設計理念，除重新演繹beautiful people的經典單品，像是「騎士外套」和「風衣」，也帶來許多質感設計針織毛衣、寬褲、T恤、包款、襪子等單品。

▲「GU and beautiful people」與日本同步上市。（圖／品牌提供）