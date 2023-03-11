Jennie、海莉都愛穿！　超簡單「白襪」3穿搭公式秒變時尚達人

實習記者黃麗頻／綜合報導

除了鞋子的搭配，襪子的選擇也是穿搭很重要的一環！而「白襪子」就是一個百搭又無雷的選項，不僅能為整體穿搭增加層次感，也能隨著穿搭風格的不同有所變化，以下3種「白襪穿搭」，學起來一秒變時尚達人！

＃白襪＋樂福鞋

說起白襪始祖，那絕對不能忘記超模海莉比柏（Hailey Bieber），從海莉的日常穿搭來看，白襪幾乎是每次都會出現的單品，無論是愛心圖案的白襪配上CHANEL樂福鞋，營造休閒俏皮氛圍，還是穿上帥氣西外，腳踩羅紋白襪配BV樂福鞋，白襪的襯托為兩種不同的風格畫上點睛之筆。

▲白襪是海莉日常穿搭的標配。（圖／翻攝自IG@elderordonez1、@haileybieber）

＃白襪＋球鞋

「白襪＋球鞋」是十分常見且不會踩雷的組合，在日常可以像Jennie穿上黑白相間長洋裝，搭配同色系的球鞋，在利用白襪點亮整體色彩；或是學超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）選擇丹寧套裝，腳踩全黑高筒帆布鞋，再利用白襪增添層次，休閒又時髦！

▲白襪配球鞋是常見且不踩雷的組合。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@gigihadid）

＃白襪＋高跟鞋

誰說白襪不能搭配高跟鞋呢？看看Rosé這組時尚大片，只見她穿上SAINT LAURENT招牌細高跟鞋，配上白色長襪，流露出一股桀驁不馴的氛圍，不僅性感還超有個性；除此之外，選擇長筒白襪搭配高跟鞋，給人一種復古優雅之感，90年代辣妹就是你！

▲白襪配高跟鞋復古又超有個性。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie、@camillemartinot）