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戀愛遲鈍木頭星座Top 3 ！　第一名最難撩，錯過真愛都沒發現

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▲▼星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲認難聊又難撩「木頭星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

編輯／Ann

總是抱怨自己單身？會不會是神經過於遲鈍，導致真愛路過了都還沒發現，如果你聽不懂曖昧情話、難聊又難撩，簡直是註定單身，以下結合星座角度來觀察，「木頭系星座」Top 3 ，你上榜了嗎？

Top 3 金牛座

金牛座沒辦法真實表達自己內心想法，對於情感永遠慢半拍，錯過了最怦然的時刻，就很難找到下個脫離單身的理由，所以金牛的木頭個性完全是天生的，周圍有金牛座朋友就會發現，他們相當務實，不喜歡任何浪漫且不切實際的事情，不懂得金牛的人就會覺得他們十分無趣，金牛一定要找到與自己個性相符的人，才有可能脫單。

Top 2 牡羊座

若是在曖昧時期遇到牡羊座，簡直是「對牛彈琴」一般的存在，因為牡羊不是細水長流的類型，他們往往會在一開始以朋友方式相處，根本沒有要進展到下一步，所以牡羊的脫單往往是在一瞬間，如果他們在那一秒突然動情了，才有可能領會到對方真正的情感，否則永遠是木頭系星座，別想靠著「慢慢來」追到牡羊。

Top 1 水瓶座

水瓶座在木頭系第一名當之無愧，其實水瓶在情感方面，非常在意情投意合這件事，所以偶像劇裡面俗套的戀愛環節，對於水瓶而言完全不管用，別想用浪漫的花招搞定水瓶。他們對於戀愛的理念，最好是建立在雙方互相了解的基礎上，如果能夠抓住水瓶意想不到的節奏，那麼才是聊得來、撩得到，否則他們只會一再錯過真愛。

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關鍵字：

星座, 運勢, 水瓶座, 牡羊座, 金牛座

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