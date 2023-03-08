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胡宇威體驗BC訂製西裝「婚禮適合穿」　現場量身最想一部位變寬

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▲▼Brunello Cucinelli，胡宇威 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

義大利品牌BRUNELLO CUCINELLI （BC）首度在台推出「Sartoria Solomeo」西裝訂製服務，今（8日）請到胡宇威搶先體驗，選擇面料材質、鈕扣與襯裡等細節後進行丈量，他提到對自己身材還是有不滿，尤其希望肩膀寬度再增加一些，也一直有在做重量訓練，認為有了寬肩看起來更可靠。

▲▼Brunello Cucinelli，胡宇威 。（圖／品牌提供）

▲為訂製活動來台的義大利裁縫師傅Antonio Ciampi 為胡宇威進行量身 。（圖／品牌提供）

本次請到Cucinelli先生個人專屬的資深義大利師傅親自來台服務，提供完整的訂製流程，胡宇威表示挑選西裝時最注重布料的選擇，「如果是量身訂製，我會喜歡短一點的西裝，然後腰圍、肩膀的細節會特別注意，這會讓我下定決心到底要不要買」。回憶第一次訂製西裝的經驗，他說：「量褲子內側時很尷尬，量很高，特別靠近（重要部位），蠻印象深刻的體驗，但後來就習慣，因為褲裝需要穿起來舒適，所以測量內側很重要。」胡宇威形容品牌西裝風格有種置身於遊艇、義大利街頭的隨興，穿上直接「走路有風」。

▲▼Brunello Cucinelli，胡宇威 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威注重西裝材質、肩膀以及腰圍區域  。（圖／品牌提供）

日前求婚成功陳庭妮，兩人對婚禮時間、地點都還未確定，但胡宇威是否會想在婚禮上穿品牌的西裝？他回答：「如果婚禮是辦在戶外草地上就很適合，其實也沒有想要那麼正式的婚禮，大家自在舒服就好。」品牌於2018年首度推出「Sartoria Solomeo」西裝訂製服務，今年登台於3月8日至3月11日在台北、台中、高雄店櫃展開巡迴，所有訂單送交義大利手工製作後約需花費8周完成並交貨。

▲▼Brunello Cucinelli，胡宇威 。（圖／品牌提供）

▲「Sartoria Solomeo」西裝訂製服務，3月8日至3月11日將於品牌台北、台中、高雄店櫃巡迴登場。（圖／品牌提供）

同時，Ralph Lauren在新光三越台南新天地設立全台首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，提供品牌頂級紫標男女裝系列 Purple Label、Collection、Polo Ralph Lauren女裝系列及Ralph Lauren Home家居系列，2023春季新品也與新店同步亮相，California Dreaming以美國西部風情揉合加州獨有的隨興優雅，同樣是實穿單品。

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren Collection紫標女裝區域； 2023春季新品同步登場。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Brunello Cucinelli, 胡宇威, 西裝, 訂製

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