6個定妝噴霧使用方法　妝感更精緻、眼影＆自然眉毛持久一整天

文／美人圈

即將邁入可怕脫妝的高溫春夏，想要妝感精緻完美一整天，「定妝」非常關鍵！但純粹的蜜粉定妝、定妝噴霧，能起到的定妝效果往往有限，「定妝噴霧」更是口罩世代必備的定妝神器，編輯這回為大家帶來6大定妝噴霧使用方法，讓我們一起往下看吧！

定妝噴霧用法

1：底妝之前噴一層

保養、（妝前乳）防曬之後、底妝之前，可以用一次定妝噴霧來打底。不過要特別留意的是，選擇噴灑出來為「V型狀」散開水霧，可以更均勻地覆蓋肌膚，同時也較不易產生小水珠，避免後續底妝有糊或融的問題。

▲定妝噴霧用法。（圖／IG@toocoolforschool_official）

2：搭配粉底液

這是許多部落客推薦的持妝辦法！先取適量粉底液至掌心，並加入定妝噴霧做均勻混合。編輯自己用的比例約是5元硬幣大小的粉底液，搭配1-2下定妝噴霧，混合後再以指腹將粉底均勻點在臉上，並搭配美妝蛋來拍勻底妝。

3：噴濕美妝蛋

如果是超級大油肌，或是想讓底妝持妝力達到極致，禁得住口罩摩擦，可以把定妝噴霧用法2和3結合起來，也就是將原先的清水浸濕美妝蛋、擰乾，改為定妝噴霧噴濕美妝蛋（但千萬別讓美妝蛋濕到會滴水！）這樣完成的底妝不單單是持久牢固，水潤感與光澤感也兼具，妝感整天都高級質感。

▲定妝噴霧噴濕美妝蛋。（IG@makeupforever）

4：液態＆乾粉同時定妝

在底妝、遮瑕、打亮腮紅等各項彩妝完成後，我們可以透過乾濕混合，也就是先定妝噴霧、再蜜粉的方式，來為妝容創造最外層的保護膜。但要特別留意，噴完定妝噴霧的時候，不要急著用美妝蛋去拍，而是要等「定妝噴霧自然晾乾」，再針對特別會出油的區域，像是鼻周、眉骨位置，用蜜粉局部定妝。

▲先定妝噴霧再蜜粉，同時定妝。（圖／IG@crescent_ouo）

如果是容易大汗淋漓的體質，想避免出油流汗或是防曬產品所帶來的黏膩感，也能將蜜粉大面積輕掃在脖子與鎖骨區域，讓肌膚維持乾爽。

▲特別會出油的區域，適合同時用定妝噴霧與蜜粉。（圖／IG@makeupforever，下同）

5：眉刷／眉梳搭配定妝噴霧

除非是霧眉紋眉，否則很多時候外出不到半天，就發現畫好的眉毛缺了角？有兩個辦法，第一是我們用定妝噴霧稍微噴濕「眉刷」，再用眉刷沾取眉粉完妝，就能增加眉毛持妝力，特別適合天生毛量不足、沒有眉毛的女生。

如果是天生濃眉，則可以用噴過定妝噴霧的「眉梳」來梳理眉型，既能增加眉毛毛流感，還可以讓形狀更為整齊。

6：眼影刷搭配定妝噴霧

與方法5同理，也可以運用在眼妝上，噴過定妝噴霧的眼影刷，不僅能讓持妝力提升，也可以幫助眼影取粉與眼妝顯色。編輯最推薦搭配眼線刷，會明顯發現能更容易勾勒睫毛根部與眼尾，且不容易帶妝半天就暈成熊貓。

▲眼影刷。（圖／IG@beautyblender_taiwan）

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