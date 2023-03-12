Y2K「串珠手機鍊」BLACKPINK都在用　可愛元素串一起，拿手上秒變小仙女

文／美人圈

流行總是不斷的循環、退潮又興起，現今全球少女風靡Y2K復古風，其中最具代表性的配件「亮色串珠」強勢回歸，卡通般的可愛配色，加上愛心、字母、珍珠，串成一條條童趣手鍊與斜背鍊，連BLACKPINK成員都為之瘋狂，更讓自拍照多了幾分青春洋溢！

BLACKPINK愛用款串珠手機鍊

身為全球少女穿搭範本的BLACKPINK，身上的配件與飾品總能帶起一波潮流，日前ROSÉ與Lisa在IG上貼出對著鏡子自拍的照片，手機上的串珠鍊立刻吸引女孩們的目光，簡約的白色線條搭配水藍色的愛心，可愛清新的配色超級適合ROSÉ。

▲ROSÉ與Lisa。（圖／IG@roses_are_rosie）



其實串珠手機鍊在歐美、日本已經流行許久，不少人會DIY串珠製作專屬自己的款式，如果手不巧、沒有美感要怎麼辦呢？可以跟BLACKPINK成員一樣，購入最夯的String Ting串珠手機鍊，小小的單品營造出千禧少女的氛圍。

▲（圖／String Ting官網，下同）

英國String Ting串珠手機鍊

String Ting是一個來自英國的品牌，主要販賣手機鍊、斜背鍊與手鍊，每件商品皆為手工製作而成，可愛又繽紛的風格不僅深受BLACKPINK的喜愛，連坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、杜娃黎波（Dua Lipa）也都淪陷其中。String Ting的配件不只為女孩們的自拍增加活力感，更讓少女們自信滿滿！

▲歐美女星也熱愛串珠手機鍊。（圖／翻攝自IG@string_ting）



String Ting推薦款式

大愛心簡約款

如果不喜歡太浮誇的風格，可以選擇和Jisoo、ROSÉ相同的大愛心簡約款，顏色單一、串珠樣式不複雜，隨著每日穿搭與心情變換串鍊，帶著不同顏色的珠珠出門，走韓系、日系風的少女們都非常適合，絕對是新手入門的首選。

▲（左）The Spaace Purple Haze紫色大愛心手機鍊，NT$1,680；（右）The Spaace Strawberry Sundae紅色大愛心手機鍊，NT$1,680。（圖／thespaace，下同）

冷酷水晶串珠款

若你是走帥氣、高冷形象的酷女孩們，可以選擇透明的水晶串珠款，一顆顆的寶石在陽光下閃亮動人，晶瑩剔透的材質給人優雅又霸氣的風格，若身上搭配其他金屬飾品也非常帥氣。

▲The Spaace 雙子座手機鍊，NT$3,280。

斜背手機鍊

如果已經擁有串珠手機鍊，卻常常找不到手機、手上東西總是越拿越多，也可以考慮方便攜帶手機的斜背鍊款式，時尚又流行的配色讓你走在Y2K的尖端，配上復古穿搭的流行元素，立刻成為夏季最潮的復古小仙女。

同志驕傲月彩虹款（六月限定）

每年六月是一年一度的同志驕傲月，全球各大品牌也紛紛推出限定彩虹系列單品，一同響應這個重要的節日，String Ting也有彩虹限定款，並決定將「Over The Rainbow手鍊系列」的收益全數捐贈愛滋病治療的團體，暖心的舉動讓手鍊瞬間完售！

要是String Ting沒有讓你心動的串珠手機鍊，台灣也有幾間小店可以客製化你喜歡的樣式，一起來找找看屬於自己的風格吧。

手機鍊店家推薦

Vazzle.tw

不同於String Ting的繽紛風格，Vazzle.tw的串珠手機鍊使用珍珠、金珠、小花為主，風格簡約卻不失質感，也有販售項鍊、戒指、耳環等等多種飾品，喜歡辣妹風格的你絕對會愛上。

▲Vazzle.tw的串珠手機鍊以珍珠、金珠、小花為主。（圖／翻攝自IG@vazzle.tw）



Moonish Accessories

Moonish Accessories每件飾品皆為手工製作，主打精心挑選天然珍珠製作而成的串鍊，除此之外，甚至能客製化喜歡的字母串手機鍊，打造專屬於自己的串珠，鍊條長度也可以隨喜好和店家討論，送禮自用都非常適合！

▲Moonish Accessories每件飾品皆為手工製作。（圖／翻攝自IG@moonishaccessories）



Snappy island

Snappy island飾品專賣店主要販售平價、少女風的配件，客製化的手機鍊百搭又實用，卡通的夢幻配色讓買家們愛不釋手，情人節禮物、姐妹交換禮物都非常適合，快揪閨蜜們一起訂製屬於你們小圈圈的配色吧！

▲Snappy island主要以少女風的配件為主。（圖／翻攝自IG@snappyisland）



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