PTT、Dcard熱推6款「離子夾」　TYMO直髮梳適合新手、POPRORO美少女專用

文／美人圈

許多髮型師會推薦初學者做造型，從投資離子夾開始，因為離子夾不只能快速整理自然捲和睡起來的翹毛炸毛，還可以完成捲髮與波浪等各種造型！以下6款PTT、Dcard熱議「離子夾」推薦介紹，TYMO直髮梳＆POPRORO離子夾適合新手，SALONIA離子夾自然捲必備！

離子夾推薦

1：TYMO RING-BLACK直髮梳

手殘人無法駕馭離子夾，又被自然捲的毛燥困擾到想落淚？必試TYMO這款直髮梳，防燙設計與恆溫保護，讓頭皮在使用期間十分安全，專利梳齒設計搭配上隔熱保護防燙，更是輕輕一梳就能拉直蓬鬆亂髮。燙後的頭髮更不會像一般離子夾整理那樣死直，是很柔軟的光澤直髮，非常推薦給細軟髮和手拙的朋友。

▲TYMO RING-BLACK直髮梳 極致霧黑／乾燥玫瑰粉，NT$2,180。（圖／TYMO）

網友分享：「如果懶得分層燙直，也能用TYMO直接梳頭一次搞定，雖然最裡層還是有點捲，但整體上已經是柔順的直髮了。相比若不分層燙等於沒燙的離子夾，TYMO對頭髮太厚的人來說很方便拉直。」

重點是，TYMO打理直髮的配備超級完整，除了重點的直髮器，更同步內附了不打結順髮梳、絨布收納袋、防燙手套與2個無痕髮夾，並採用全球通用國際電壓（110-240V），帶出去遊玩也不用煩惱電壓轉換問題。

2：ghd gold 造型夾 gold styler

女孩們應該都知道，如果造型夾過熱會傷害髮質，太低又很難塑型，為此ghd離子夾透過獨特的專利恆溫技術，讓造型夾的溫度可以維持在約185度，搭配上每秒自動調溫的設計，讓頭髮永遠在最適合的溫度下做造型。

最快只需20秒就能加熱，閒置30分鐘就會自動關機，再加上以自然捲燙直後的維持度來說，ghd離子夾表現上非常優秀，又相對容易拉直燙捲做出百百種造型，編輯最推薦給粗硬髮質和極度毛躁髮的朋友。

▲ghd gold 造型夾 gold styler，NT$8,000。（圖／ghd_taiwan）

3：SALONIA 離子夾

被網友稱讚：「用了三年找不到缺點」的離子夾！手感很順對新手來說不難操作，熱機速度很快，補夾也非常方便。而拉直後的頭髮依舊保持光澤有彈性外，燙捲也可以非常自然，不容易產生奇怪摺痕。編輯推薦新手可以從一般大小、24mm入手。

大家選購時也可以留意導熱版的材質，如果是偏硬、不容易拉直的粗密髮質，建議選擇作用力強且耐用的鋁＆鈦金塗層的黑色款；白色因為是採用鋁＆陶瓷塗層，更適合細軟髮，不容易咬頭髮同時也方便做造型。

▲SALONIA 離子夾，NT$2,500。（圖／SALONIA）

4：Glam palm 離子夾 GP201

Glam palm是許多專業髮型師的御用款離子夾，特殊的陶瓷鍍膜搭配上負離子機能，可以降低頭髮傷害，讓燙完的頭髮明顯有柔順光澤感；特殊的傾斜角度則具有緩衝功能，也能幫助頭髮均勻受熱，減少髮絲被揪扯的機會。

最棒的是，它搭配了MICOM智慧溫控，使用時可以馬上升溫並且維持，也能根據不同頭髮位置做調整，特別適合趕時間的懶人，或是長期漂染髮需要溫控的朋友。

▲Glam palm 離子夾 GP201，NT$7,000。（圖／Glam palm）

離子夾／電棒捲 溫度怎麼控制？

髮型師小技巧大家可以筆記唷！一般頭髮建議的使用溫度為180度上下，並且定點停在頭髮的時間不要超過2秒；夾瀏海的溫度則建議選擇140-160度就好。

5：mod's hair USB插電式迷你直髮夾

mod's hair這款迷你直髮夾不僅方便隨身攜帶，充電方式可是超級簡單，2A插頭甚至外接行動電源就能完成充電，讓你隨時隨地都能整理髮型，完美出場。一段式開關，最高溫可以到達190度，對於補燙頭髮捲度來說很夠力，但如果僅是燙出瀏海弧度，因為溫度偏高，編輯建議打開電源後稍等30秒再使用，溫度熱得剛剛好。

▲mod's hair USB插電式迷你直髮夾，NT$1,280。（圖／mod's hair）

6：POPRORO 直捲兩用離子夾

這是美少女的離子夾呀！白色與玫瑰金的搭配讓它質感爆表，加長10cm的燙片讓使用上更快速省力外，獨家的氣墊設計更能隨著使用角度調整夾力，減少做造型時的拉扯疼痛感，也讓夾燙出來的捲髮弧度更自然蓬鬆。

▲POPRORO 直捲兩用離子夾，NT$1,550。（圖／POPRORO，下同）

POPRORO 蓬蓬夾／ POPRORO 波浪夾

不過最圈粉編輯的是 ，POPRORO除了基本款的離子夾，也推出超多特殊燙片款的離子夾，好比說燙片是一格一格造型的蓬蓬夾，可以拯救細軟髮髮根總是扁塌的問題；波浪夾能幫長髮女生省時省力做出水波紋髮型。

▲POPRORO 蓬蓬夾，NT$1,900、POPRORO 波浪夾，NT$1,700。

再加上官網幾乎天天有省荷包優惠，是不是該揪起姐妹團購一下了呢！！

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