fb ig video ETtoday search mobile

PTT、Dcard熱推6款「離子夾」　TYMO直髮梳適合新手、POPRORO美少女專用

>

文／美人圈

許多髮型師會推薦初學者做造型，從投資離子夾開始，因為離子夾不只能快速整理自然捲和睡起來的翹毛炸毛，還可以完成捲髮與波浪等各種造型！以下6款PTT、Dcard熱議「離子夾」推薦介紹，TYMO直髮梳＆POPRORO離子夾適合新手，SALONIA離子夾自然捲必備！

離子夾推薦

1：TYMO RING-BLACK直髮梳

手殘人無法駕馭離子夾，又被自然捲的毛燥困擾到想落淚？必試TYMO這款直髮梳，防燙設計與恆溫保護，讓頭皮在使用期間十分安全，專利梳齒設計搭配上隔熱保護防燙，更是輕輕一梳就能拉直蓬鬆亂髮。燙後的頭髮更不會像一般離子夾整理那樣死直，是很柔軟的光澤直髮，非常推薦給細軟髮和手拙的朋友。

離子夾推薦1：TYMO RING-BLACK直髮梳 極致霧黑 / 乾燥玫瑰粉，NT.2180

▲TYMO RING-BLACK直髮梳 極致霧黑／乾燥玫瑰粉，NT$2,180。（圖／TYMO）

網友分享：「如果懶得分層燙直，也能用TYMO直接梳頭一次搞定，雖然最裡層還是有點捲，但整體上已經是柔順的直髮了。相比若不分層燙等於沒燙的離子夾，TYMO對頭髮太厚的人來說很方便拉直。」

重點是，TYMO打理直髮的配備超級完整，除了重點的直髮器，更同步內附了不打結順髮梳、絨布收納袋、防燙手套與2個無痕髮夾，並採用全球通用國際電壓（110-240V），帶出去遊玩也不用煩惱電壓轉換問題。

2：ghd gold 造型夾 gold styler

女孩們應該都知道，如果造型夾過熱會傷害髮質，太低又很難塑型，為此ghd離子夾透過獨特的專利恆溫技術，讓造型夾的溫度可以維持在約185度，搭配上每秒自動調溫的設計，讓頭髮永遠在最適合的溫度下做造型。

最快只需20秒就能加熱，閒置30分鐘就會自動關機，再加上以自然捲燙直後的維持度來說，ghd離子夾表現上非常優秀，又相對容易拉直燙捲做出百百種造型，編輯最推薦給粗硬髮質和極度毛躁髮的朋友。

離子夾推薦2：ghd gold 造型夾 gold styler，NT.8000

▲ghd gold 造型夾 gold styler，NT$8,000。（圖／ghd_taiwan）

3：SALONIA 離子夾

被網友稱讚：「用了三年找不到缺點」的離子夾！手感很順對新手來說不難操作，熱機速度很快，補夾也非常方便。而拉直後的頭髮依舊保持光澤有彈性外，燙捲也可以非常自然，不容易產生奇怪摺痕。編輯推薦新手可以從一般大小、24mm入手。

大家選購時也可以留意導熱版的材質，如果是偏硬、不容易拉直的粗密髮質，建議選擇作用力強且耐用的鋁＆鈦金塗層的黑色款；白色因為是採用鋁＆陶瓷塗層，更適合細軟髮，不容易咬頭髮同時也方便做造型。

離子夾推薦3：SALONIA 離子夾，NT.2500

▲SALONIA 離子夾，NT$2,500。（圖／SALONIA）

4：Glam palm 離子夾 GP201

Glam palm是許多專業髮型師的御用款離子夾，特殊的陶瓷鍍膜搭配上負離子機能，可以降低頭髮傷害，讓燙完的頭髮明顯有柔順光澤感；特殊的傾斜角度則具有緩衝功能，也能幫助頭髮均勻受熱，減少髮絲被揪扯的機會。

最棒的是，它搭配了MICOM智慧溫控，使用時可以馬上升溫並且維持，也能根據不同頭髮位置做調整，特別適合趕時間的懶人，或是長期漂染髮需要溫控的朋友。

Glam palm 離子夾 GP201，NT.7000

▲Glam palm 離子夾 GP201，NT$7,000。（圖／Glam palm）

離子夾／電棒捲 溫度怎麼控制？

髮型師小技巧大家可以筆記唷！一般頭髮建議的使用溫度為180度上下，並且定點停在頭髮的時間不要超過2秒；夾瀏海的溫度則建議選擇140-160度就好。

5：mod's hair USB插電式迷你直髮夾

mod's hair這款迷你直髮夾不僅方便隨身攜帶，充電方式可是超級簡單，2A插頭甚至外接行動電源就能完成充電，讓你隨時隨地都能整理髮型，完美出場。一段式開關，最高溫可以到達190度，對於補燙頭髮捲度來說很夠力，但如果僅是燙出瀏海弧度，因為溫度偏高，編輯建議打開電源後稍等30秒再使用，溫度熱得剛剛好。

離子夾推薦5：mod's hair USB插電式迷你直髮夾，NT.1280

▲mod's hair USB插電式迷你直髮夾，NT$1,280。（圖／mod's hair）

6：POPRORO 直捲兩用離子夾

這是美少女的離子夾呀！白色與玫瑰金的搭配讓它質感爆表，加長10cm的燙片讓使用上更快速省力外，獨家的氣墊設計更能隨著使用角度調整夾力，減少做造型時的拉扯疼痛感，也讓夾燙出來的捲髮弧度更自然蓬鬆。

離子夾推薦6：POPRORO 直捲兩用離子夾，NT.1550

▲POPRORO 直捲兩用離子夾，NT$1,550。（圖／POPRORO，下同）

POPRORO 蓬蓬夾／ POPRORO 波浪夾

不過最圈粉編輯的是 ，POPRORO除了基本款的離子夾，也推出超多特殊燙片款的離子夾，好比說燙片是一格一格造型的蓬蓬夾，可以拯救細軟髮髮根總是扁塌的問題；波浪夾能幫長髮女生省時省力做出水波紋髮型。

POPRORO 蓬蓬夾，NT.1900 / POPRORO 波浪夾，NT.1700

▲POPRORO 蓬蓬夾，NT$1,900、POPRORO 波浪夾，NT$1,700。

再加上官網幾乎天天有省荷包優惠，是不是該揪起姐妹團購一下了呢！！

POPRORO 蓬蓬夾，NT.1900 / POPRORO 波浪夾，NT.1700

延伸閱讀

PTT、Dcard電棒捲推薦！SALONIA兩用電棒CP值高、沙宣最輕巧，這款是電捲棒界的愛馬仕

電棒捲怎麼用？新手電棒捲教學，同支電棒燙出4種捲度，大波浪、蛋捲髮每天都是新髮型

瀏海對了瘦臉無敵！3個綁馬尾後瀏海整理技巧，高顴骨＆太陽穴凹陷被修飾、臉蛋變稚嫩

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 離子夾, 電棒捲, 美髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

坐公車喜歡前中後？一個習慣察覺你是否有隱藏「依賴型人格」

坐公車喜歡前中後？一個習慣察覺你是否有隱藏「依賴型人格」

果然是鞋頭！朴敘俊機場時尚穿Nike聯名Tiffany球鞋　湖水藍勾勾好顯眼

果然是鞋頭！朴敘俊機場時尚穿Nike聯名Tiffany球鞋　湖水藍勾勾好顯眼

便當打開「第一口最想吃什麼」？秒測你的真實性格

便當打開「第一口最想吃什麼」？秒測你的真實性格

PTT、Dcard熱推6款「離子夾」　TYMO直髮梳適合新手、POPRORO美少女專用 全智賢就是「風衣穿搭」教科書　7套示範氣勢輾壓全場 Jennie、海莉都愛穿！　超簡單「白襪」3穿搭公式秒變時尚達人 安海瑟薇深U禮服簡單卻驚艷！貼身剪裁勾出性感體態、白皙天鵝頸 玉澤演13萬Gucci行頭帥翻信義區　長腿歐巴領紳士遊行氣勢逼人 婚禮穿搭首選「一件式洋裝」　4款式兼具好氣質又不失禮 NIKE官網快閃「整筆訂單75折」！　鞋款變對折最省買法曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面