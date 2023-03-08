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劉詩詩御用彩妝師底妝5 Tips：眼睛專門定妝、白兩階粉底液打造立體五官

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自春楠微博

女明星的妝容總是輕透又自然，就算已經有上妝，仍然像是素顏一樣，看得到肌膚質感的同時又能把瑕疵與不足遮蓋好，劉詩詩、Angelababy御用彩妝師春楠最近就分享底妝上妝技巧，不但粉底液可以用超少，重點是還能讓肌膚完美無瑕。

▲春楠,劉詩詩,Angelababy,彩妝師,底妝,彩妝。（圖／翻攝自春楠微博）

Tips 1：妝前潤膚很重要

妝前肌膚狀態調理很關鍵，不需要多，僅適量取用乳霜塗抹在臉部肌膚，同時搭配往上推拉的按摩手技，可以達到小臉效果，要確認肌膚狀態是否可以上妝，就用指背輕觸臉部，沒有黏膩感即可。 

Tips 2：先全臉薄塗再局部加強

上底妝的時候，可以挑選一支密度高的厚刷子，把底妝推抹均勻，然後使用一點點的粉底液，先沾取在臉中央的位置，並且打圈畫圓的方式往外推開，若是局部有斑點瑕疵的部分，再疊加粉底液即可。

▲春楠,劉詩詩,Angelababy,彩妝師,底妝,彩妝。（圖／翻攝自春楠微博）

Tips 3：淺兩色階粉底打亮

用自然色粉底全臉塗抹之後，可以挑選比肌膚色調白兩階的粉底液局部提亮，讓五官看起來更立體，只要一點點加強在臉部中央位置，並使用美妝蛋拍開即可。

Tips 4：粉膚色遮瑕液遮黑眼圈

大部分的人都有黑眼圈困擾，但卻不知道怎麼才能遮乾淨，而且越上越厚還卡粉，春楠建議挑選液狀帶粉色的遮瑕液，只要一點點用在黑眼圈位置，然後用刷具輕鋪開就完成。

▲春楠,劉詩詩,Angelababy,彩妝師,底妝,彩妝。（圖／翻攝自春楠微博）

Tips 5：眼睛單獨定妝

為了讓妝容持久，定妝是必要步驟，春楠會在眼周區域單獨用長毛的眼影暈染刷定妝，才能更輕薄的讓後續妝容不脫妝。然後全臉部分可以用定妝噴霧先十字、再X型全臉噴灑，讓水霧自然落在肌膚上，等稍微乾燥成膜之後，再用散粉刷全臉輕拍蜜粉定妝。

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關鍵字：

春楠, 劉詩詩, Angelababy, 彩妝師, 底妝, 彩妝

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