睡得好才有美肌！7個「助眠秘訣」讓你更好睡，房間溫度有玄機

▲良好的睡眠對於身體健康、肌膚養護都很重要。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

想擁有好肌膚，除了認真保養，睡眠也很重要！夜晚是大腦、身體和肌膚充電的時候，尤其凌晨2點到4點間是肌膚細胞的更新高峰，此時肌膚更替速度是白天的3倍，因此擁有良好的睡眠，才能讓保養效果更加乘，養出美肌。若你也有睡眠困擾，從今天起做好以下7件事，幫你更好入睡，提升睡眠品質。

Tips 1：選擇適合自己的好床墊



床墊對睡眠品質至關重要，選對適合自己的床墊，才能提升睡眠品質，這也是為什麽專家總是建議，每八年就必須更換一次床墊。

Tips 2：臥室保持涼爽溫度



有研究證明，人在涼爽的溫度下其實會睡得更好，即使是在冬天。此外，睡在涼爽的房間能讓肌膚不會很快就乾燥，還能減少家中能源費用的支出。

Tips 3：適當的飽足感



人在吃飽的狀態下更容易入睡，但是太飽也會造成反效果。如果可以的話，可盡量在睡前2、3個小時吃點清淡的食物來幫助睡眠。

Tips 4：睡前跟3C產品掰掰



養成習慣，在睡眠時刻盡量讓臥室裡不要有任何螢幕或3C用品的出現，尤其是智慧型手機。

Tips 5：合宜的運動



不少研究證明，平時鍛鍊身體有助於睡眠，但要注意，不要在晚上進行過度劇烈的運動，這樣反而會因為精神太好而失眠！

Tips 6：建立儀式感



不管是冥想、放輕音樂、閱讀、自我按摩保養等，這些都是可以在晚上做的「睡眠儀式」，能幫助我們在睡覺前放鬆。你會發現，當大腦停止運轉時，你會更容易入睡。

Tips 7：給自己30分鐘醞釀睡意



除非你是易睡體質，不然睡眠通常還是需要花一點時間醞釀的，但如果躺了30分鐘後，還沒有安然入睡，那就請起身把燈打開，重新開始你的睡眠儀式，否則繼續躺下去只會一直翻來覆去，延長失眠的時間。