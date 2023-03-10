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越愛越冷淡的TOP 3星座！追求熱烈積極、到手本性顯露　讓另一半感受超反差

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文／C編　圖／disneypluskr IG

談戀愛一剛開始都是火熱相遇、轟轟烈烈，相處時間一長往往就會變得平淡，但有些星座則是會把這種舒適感變為冷淡的相處模式，到最後甚至連相愛都不是，只是硬撐在感情裡面，以下TOP 3星座就很容易陷入這樣的危機中，要特別小心。

▲星座,占卜,愛情,。（圖／disneypluskr IG）

TOP 3：水瓶座

水瓶座的心思連他們自己都掌握不住，一開始追求對方可能是真的喜歡，經過相處之後，發現對方跟自己最初的感覺不同時，就會越來越冷淡，而且他們不願意向對方表明自己的態度跟想法，所以就會越來越煩躁，冷淡不理睬。而且這種差別是很巨大的，他們在追求另一半的時候，如果遇到挫折，就更不想放棄、態度超積極，一旦到手就天差地別。

▲星座,占卜,愛情,。（圖／disneypluskr IG）

TOP 2：獅子座

獅子座在追求另一半的時候，也是非常熱情的，各種體貼的事情做好做滿，摘星星、拿月亮通通都可以做，也會頻繁地跟對方出去玩等等，當感情穩定之後，他們也不是不愛對方，只是不甜、原始的本性就會顯露出來，像是脾氣不好、個性霸道的那一面，就會逐漸顯露出來，讓另一半感受到極大反差。

▲星座,占卜,愛情,。（圖／disneypluskr IG）

TOP 1：雙子座

雙子座總給人印象很好、機靈聰慧的印象，對於愛情也是轟烈火熱，但他們的個性是比較喜新厭舊的，有時候是出於對對方的好奇心而喜歡上對方，願意花時間去接近、去了解，一旦相處時間過長，新鮮感沒有了，就會慢慢想要淡出對方的生活，而且是那種不感興趣就會迅速放下的人，不會拖拖拉拉、猶豫半天。

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關鍵字：

星座, 占卜, 愛情

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