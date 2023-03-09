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吃對逆襲高個子！營養師曝「6種長高營養素」＋做好3件事就有用

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▲▼ 營養師曝「6種長高營養素」。（圖／攝unsplash,pexels）

▲營養師分享後天的正確飲食和良好生活習慣能幫助孩子長高。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

應該不少人身邊都遇過這種例子，爸媽身高都不高，但小孩卻長到一米八以上，知名營養師高敏敏就表示，身高雖會受基因影響，但後天的正確飲食和良好的生活習慣也很重要！她就分享6種「長高營養素」和幫助長高的3大秘訣，讓小孩從今天開始這樣吃，就有機會逆襲高個子。

▲▼ 營養師曝「6種長高營養素」。（圖／攝unsplash,pexels）

＃鈣質

鈣質雖然不會直接促進增長身高，但能幫助骨骼變硬、增加骨質密度，打好基礎，建議攝取食物包含推薦早晚各一杯乳製品之外，剩下的鈣可以從優格、起司、豆腐、黑芝麻、小魚乾、蝦米、菠菜、莧菜…等食物來補充。養好骨質不疏鬆，吃鈣永遠不嫌晚。

＃維生素D

維生素D能幫助強壯骨骼、維持骨密度，建議攝取來源除了吃日曬乾香菇，還有適度曬太陽。

▲▼ 營養師曝「6種長高營養素」。（圖／攝unsplash,pexels）

＃優質蛋白質

蛋白質是構成身體細胞的主要成分，能形成骨膠原蛋白，但建議每日吃6～8份蛋白質即可，並注意動、植物蛋白都要攝取，因為過量動物性蛋白質也會讓鈣質流失。攝取的食物建議豆、魚、肉、蛋都要吃，並攝取原型食材。

＃維生素K

維生素K能強化骨骼外，也能幫助形成骨鈣蛋白，像是綠色蔬菜、橄欖油、納豆等都是建議可攝取維生素K的食物。如果小孩不喜歡吃綠色葉菜類，也不用太過勉強，高敏敏表示可以從蘿蔔、菇類、大黃瓜等瓜類蔬菜先下手，畢竟不同顏色的蔬菜也有各種不同的植化素，都是很棒的蔬菜。

▲▼ 營養師曝「6種長高營養素」。（圖／攝unsplash,pexels）

＃礦物質鎂

鎂能幫助強健骨骼，減少骨質流失。建議攝取的食物包含堅果類、全穀雜糧，也可用地瓜、南瓜、芋頭、馬鈴薯等非精緻的雜糧食物取代部分的白飯、白饅頭、白吐司、白麵條，除了礦物質鎂，同時也能攝取膳食纖維、維生素B群及礦物質。

＃維生素C

維生素C能促進膠原蛋白生長，也能強化膠原蛋白結構，建議從新鮮蔬果來攝取，像是每天的點心就給小孩吃些水果。

▲▼ 營養師曝「6種長高營養素」。（圖／攝unsplash,pexels）

而除了飲食之外，高敏敏提醒，生活作息也很重要！良好的生活習慣對長高也很有幫助，像是以下3個長高秘訣別忽略。

＃吃對食物

多吃原型食物，並盡量讓孩子避免油炸、加工食品，還有含糖飲料及高糖、高鹹零食等都會造成孩子養成發炎體質、增加身體氧化壓力。

＃睡眠充足

提醒父母千萬不要讓孩子熬夜，假日的生活仍要維持規律，熬夜會影響褪黑激素合成，進而養成發炎體質。建議準時上床睡覺，幫助維持免疫細胞功能和長高。

＃做對運動

假日時也可以帶孩子一起進行戶外活動、出門踏青，游泳、跳繩、打球、騎車、律動等活動都很不錯，除了可以提升運動量和幫助長高，還可以陪伴孩子創造美好假期回憶。

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關鍵字：

長高, 高個, 飲食, 食物, 營養, 秘訣, 生活習慣, 營養師, 高敏敏

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