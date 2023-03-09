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巴黎時裝周／MIU MIU忘了做褲子？黛妃女星穿「水晶內褲」壓軸走秀

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記者王則絲／台北報導

MIU MIU本季壓軸於巴黎時裝周最後一日登場，於巴黎耶納宮（Palais d’Iena）舉辦2023秋冬系列大秀，共展演65套Look，繼先前引領Y2K風潮的極短版上衣與極低腰短裙後，本季創意總監Miuccia Prada「變本加厲」，秀上模特兒們幾乎全是「下身失蹤」的造型，而最後由飾演影集《王冠》中黛妃角色的女星艾瑪柯林（Emma Corrin）驚喜出場，穿著三角「水晶內褲」壓軸走秀，成為焦點。

▲MIU MIU2023秋冬。（圖／品牌提供） 

▲女星艾瑪柯林（Emma Corrin）驚喜壓軸走秀。（圖／品牌提供）

MIU MIU 2023秋冬系列發表秀場與韓國藝術家Geumhyung Jeong合作，採用了她裝置作品吸引目光，包括《魷魚遊戲》女星李瑜美、韓女團(G)I-DLE 成員Minnie⋯⋯以及布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）夫妻檔和潔西卡艾巴（Jessica Alba），皆是座上嘉賓。

▲MIU MIU2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲潔西卡艾巴。（圖／品牌提供）

▲李瑜美、(G)I-DLE 成員Minnie、布魯克林貝克漢夫妻檔和潔西卡艾巴皆是秀場座上賓。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

MIU MIU本身正是Miuccia Prada個人的縮影，在她心中一直都存在著一個叛逆女孩，這一季，她想探討的主題是「WAYS OF LOOKING」，「這個系列探索的是觀察的概念，即通過仔細研究，服裝可以在設計和穿著方式上發生變化」。她思考著，觀察行為是否改變了被觀察的對象。

▲MIU MIU2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）

MIU MIU 2023秋冬改變了眾人既定印象中服裝搭配該有的結構，將帶有男性剛硬廓形的大衣、外套，搭配了透視的雪紡材質，或是大量的「下身失蹤」概念，尤其是艾瑪柯林所演繹的「水晶內褲」，此設計的數量多到令人懷疑，Miuccia Prada是否忘了做褲子給模特穿？極低腰的裙裝露出了骨盆上的內著，分層面料則打亂了原先的和諧，以新的解讀方式創造新的平衡。

▲MIU MIU2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

巴黎時裝周, MIU MIU, 2023秋冬, 黛妃, 艾瑪柯林, Emma Corrin

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