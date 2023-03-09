第一眼看到骷髏頭還是小女孩？3秒測出你「內心最害怕的事情」

編輯／Lily

現代人善於武裝自己，看似各方面都很好，但肯定有弱點不想被他人 知道，《小紅書》有個心理測驗討論度極高，只要一張圖就可測出你潛意識裡最害怕的事情，測過的人都說準！

▲（圖／翻攝自IG小紅書）

第一眼你看到的是什麼？

A.女孩



B.蝴蝶



C.草莓



D.骷髏頭

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選擇A.女孩的你

對壓抑童年情感感到恐懼

你的恐懼來自於壓抑的童年，某些事情讓你至今仍感到疑惑或是不明所以，別以為不去想就沒事了，若你不找時間克服它們，這樣的情緒會反覆上演。小女孩也反映了你和母親的關係，你們的關係並不親近，導致你害怕做決定，甚至有時會害怕承擔責任。

選擇B.蝴蝶的你

對死亡感到恐懼

一般人總會把蝴蝶和希望綁在一起，有積極新生的含意，若你第一眼看到蝴蝶，最近你可能會對新的開始感到恐懼，像是踏入一段新關係，又或是換工作，甚至是對於死亡後的世界感到焦慮。你因為不想面對，所以總讓機會悄悄溜走，讓自己徒增困擾。

選擇C.草莓的你

對於親密關係感到恐懼

在這張圖片中，草莓代表著心臟，剛好又被放在圖片中間的位置，若有先注意到草莓，代表你對親密關係有所恐懼，不論是愛人或是被愛，都容易讓你感受到壓力，若沒有對象，也可以解讀為對於人與人最近關係的壓力，有一部分來自於對未來的恐懼。

選擇D.骷髏頭的你

對疾病的恐懼

這代表著你對於健康的恐懼，潛意識提醒你該注意自己的健康，除了擔憂，更該做的事情是積極的面對，提醒自己要保持愉悅心情，別為了擔心健康，反而增加心理的負擔。