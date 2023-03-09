YG彩妝師曝「5大美白誤區」小心會爛臉！檸檬片敷臉超NG

▲想讓肌膚亮白細緻，做對保養才有效。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民、IG@ahc.official

許多人都想擁有白皙透亮的好肌膚，很努力在做美白，但YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就提醒，美白保養如果做錯，不僅肌膚亮不起來，反而可能讓肌膚變黑，甚至變得敏感還會爛臉。他就點出5個美白誤區提醒大家要避免，同時分享3個正確美白秘訣，讓你照著做就能從頭白到腳。

首先，朴東民就指出5個常見的美白誤區，小心美白不成，反而讓肌膚變黑、甚至變得敏感、爛臉，一定要立刻改掉。

NG 1：用白醋洗臉



NG 2：檸檬切片敷臉上



NG 3：美白面膜每天敷



NG 4：偷懶不塗防曬



NG 5：沒做功課，隨便使用美白產品

除了避開錯誤保養行為，以下3個美白秘訣堅持做就能讓肌膚亮起來。

＃認真做好防曬



堅持每天做好防曬，除了可用撐傘、戴帽子、衣物遮蔽等硬防曬，並適度搭配防曬乳使用，且防曬乳使用份量要足夠，塗完防曬建議要稍微等成膜後再出門。

＃找到自己適合的美白成分



有些美白成分比較刺激，朴東民建議要找到適合自己肌膚、不會有敏感反應的美白成分，每次使用時也要按照建議用量足量使用，才不會影響效果。像是美白精華，他建議使用1～2泵，上臉後全臉均勻輕輕按壓，比較暗沉的局部可以再塗一層，讓全臉膚色亮白又均勻。

＃堅持使用美白身體乳



每天堅持使用美白身體乳，全身塗抹後按摩到吸收，同樣地，比較暗沉的局部可以加強使用。

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