風・Luxury／SEIKO潛水錶出現白朗峰　紀念冒險家也慶製錶110年

▲Seiko Presage Craftsmanship系列，展現日本4大傳統工藝SPB393J1琺瑯錶（左起）、SPB395J1漆藝錶、SPB397J1有田燒錶、SPB399J1七寶琺瑯錶。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入3月，各家鐘錶品牌陸續發表2023年新作，日本指標品牌SEIKO歡慶製錶110周年，紀念錶款多連發，包括能彰顯日本傳統4大裝飾工藝的Presage Craftsmanship系列腕錶、精進內在的Prospex 3日鍊GMT潛水錶，以及重現冒險家植村直己曾佩戴錶款的Prospex 1970年植村直己現代詮釋版，將日本文化、品牌歷史與製錶工藝完美融入於年度力作之中。

今年SEIKO於Presage Craftsmanship系列腕錶運用的4大日本傳統工藝，分別為琺瑯、漆藝、有田燒和七寶琺瑯，當中展現如海洋般深藍色的七寶琺瑯腕錶， 與眾不同之處在於它在燒製後的拋光方式，職人工匠戶谷航和團隊透過反覆上釉與不斷重覆的燒製、再予以拋光，才讓獨特的波浪紋路浮現，限量800只，其他3款工藝錶限量1500只。

▲Seiko Prospex系列首次推出三日鍊機械GMT潛水錶，冰藍色面盤款SPB385J1限量4000只。

潛水錶亦是SEIKO大熱門，首次推出搭載3日鍊6R54自動上鍊機芯的Prospex 3日鍊GMT潛水錶，共有綠色和黑色面盤款式，以及慶祝品牌製錶110周年、限量4000只的水藍面盤限量版；而曾伴隨日本探險家植村直己在1974年至1976年間遠征北極的潛水錶，今年也經過重新詮釋，打造Prospex 1970年植村直己現代詮釋版SLA069J1，錶圈周圍與錶冠的藍色色調，靈感源自他成功挑戰的白朗峰周圍的深藍陰影，面盤則刻印白朗峰輪廓，且呈現角度與他當時攀登的角度完全相同。

▲Seiko Prospex 1970年植村直己現代詮釋版SLA069J1。

TISSOT（天梭表）昨於線上發表上半年度新作，承襲70年代美學的熱賣系列PRX再添生力軍，加入全新色的自動計時腕錶外，40mm自動錶與石英錶也增加湖水藍、白色等活潑選擇，並配上快拆橡膠錶帶展現年輕活力，日夜都吸睛的錶款當屬時尚白的石英錶，因為在暗夜處全面盤散發夜光。

▲天梭表PRX 40mm自動腕錶湖水藍面盤款，22,200元。（圖／天梭表提供，以下同）

▲天梭表白色PRX 石英腕錶的面盤具夜光效果，10,900元。

另一主力為經典再升級的Chemin des Tourelles杜魯爾系列，系列名以天梭表總部所在地瑞士製錶小鎮利洛克的街道命名，呈現雋永耐看的圓形外型，搭配太陽光芒或珍珠母貝面盤，並提供錶徑42mm、39mm與34mm等3種尺寸，讓男、女都能覓得心儀款式，最大突破是內部升級，搭載具更強防磁能力的瑞士製Nivachron™ 鈦合金抗磁游絲的Powermatic 80 機芯，具80小時動力儲存。

▲天梭表杜魯爾系列灰色面盤精鋼鍊帶款，26,000元。