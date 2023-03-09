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迪麗熱巴金色閃鑽禮服造型封神！　女神光透出纖腰逆天S曲線

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▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴近來與男星黃景瑜緋聞傳得沸沸揚揚，日前她出席保養品牌代言活動格外受矚目，她以一身金色水晶禮服登場，狀態完美絲毫不受緋聞影響，華麗造型加持出姣好身材比例，直接美上熱搜，吸引許多網友討論。

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴穿著黎巴嫩高級訂製禮服品牌Georges Hobeika 2022春夏系列中的金色水晶長裙 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴此次造型來自黎巴嫩高級訂製禮服品牌Georges Hobeika，2022春夏系列中的金色水晶長裙，融入古典方領剪裁，彰顯出迷人的鎖骨曲線，最奢華之處則體現在全身的水晶墜飾，金色閃鑽蔓延禮服，營造出條紋、水滴狀的層次感，使得迪麗熱巴更具女神光澤，她以俐落的高盤髮加持，露出精緻臉孔，與這套禮服風格相當搭調。

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴造型受到好評   。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

此外，迪麗熱巴腳踩義大利鞋履品牌Sergio Rossi旗下Godiva金色細閃高跟鞋呼應，若隱若現加持出高挑身材比例，佩戴她所代言的珠寶品牌MIKIMOTO M Collection系列耳環，造型完整度相當高，美照曝光後也吸引網友大讚：「怎麼有人美成這樣」、「溫柔又華麗」、「這顏值穿什麼都好看」。

關鍵字：

迪麗熱巴, 大陸, 女星, 造型, Georges Hobeika

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