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換季收納告別爆炸衣櫃　3招「極簡斷捨離」穿不到的就丟掉

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編輯／Blue

正逢乍暖還寒的季節，日夜溫差大讓人十分難穿衣服，順應天氣的變化，可以保留幾件厚重衣物適時增添，並開始執行分批整理換季衣物，順便為衣櫃來一場斷捨離，將過時、穿不到的衣服整理掉，並留下自己喜歡且適合的，才不會每次打開衣櫃，面對滿滿的衣服卻不知穿什麼，今天教3招「極簡斷捨離」，趁換季收納將衣櫃整理乾淨。

▲極簡衣櫃斷捨離大法。（圖／翻攝自小紅書@－Mili）

▲將衣櫃整理乾淨，方便每日穿搭也能帶來好心情。（圖／翻攝自小紅書@Mili_Pan）

常常造成衣櫃爆炸的原因，大多是在購買時只挑選喜歡的款式、版型，而沒有認真思考實穿性與搭配，就容易讓新衣服穿不到幾次就被塵封起來，很佔空間還會陷入覺得沒有衣服可以穿的冏境，現在就開始執行極簡斷捨離，穿不到的衣服就別再留戀，勇敢捨棄它！

狠心斷捨離

翻開衣櫃，一定會發現有許多衣服是狀況良好但穿不到的，不管是有紀念價值、或是認為有機會穿到的，都應該狠心斷捨離，只要它在衣櫃很長一段時間都沒有被你選上，就表示未來穿到的機會也微乎其微，若是覺得丟掉太浪費，除了可以送給適合的親朋好友外，也可以拿到二手商店、舊衣回收、捐給慈善機構，將它們留給需要的人。

▲衣服 。（圖／免費圖庫unsplash）

▲不穿的衣服可以捐贈出去給需要的人。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）

替換斷捨離

你一定也有許多曾經很喜歡，但長時間穿著而造成版型鬆弛、或尺寸已不合的單品，這些「曾經」的愛用品，現在都變割捨不了的收藏品，若是真的很喜歡，可以試著想辦法修復、修改過，真的沒辦法挽回就處理掉，再重新購入新的替代。

▲衣服 。（圖／免費圖庫unsplash）

▲留下最百搭的基礎色系單品。

無腦斷捨離

有嚴重汙漬、瑕疵的單品，是衣櫃中最該淘汰的單品，若狀況還很新可以補救後繼續穿，或送給家人、朋友，其餘狀況不佳的直接無腦斷捨離，立刻丟掉吧！

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關鍵字：

極簡衣櫃, 斷捨離, 衣服, 整理, 衣櫃, 換季, 收納

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