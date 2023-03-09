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約旦公主婚前派對美翻　精緻腰帶出自「阿拉伯黛安娜」30年前白紗

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▲▼約旦王后即將嫁女 。（圖／翻攝IG）

▲約旦王后拉尼婭（中）與親友一同參加伊曼公主（左二）的婚前派對。（圖／翻攝queenrania IG）

記者陳雅韻／台北報導

難民出身、被譽為「阿拉伯的黛安娜」約旦王后拉尼婭（Queen Rania），與約旦國王阿卜杜拉二世育有二子二女，一家幸福美滿。繼長子王儲Hussein王子去年夏天宣布與阿拉伯富豪之女Rajwa Al Saif訂婚，約旦王室再傳喜訊，25歲長女伊曼（Iman）公主12日將與出身希臘家庭、28歲紐約金融家Jameel Alexander Thermiotis結婚，王后拉尼婭特別為即將出閣的女兒舉辦婚前祝福派對，連準新娘所穿的派對禮服都親自打點。

▲▼約旦王后即將嫁女 。（圖／翻攝IG）

▲約旦王后拉尼婭親自為女兒伊曼公主打理派對禮服，腰帶出自她1993年結婚所穿的婚紗。（圖／翻攝queenrania IG）

▲▼約旦王后即將嫁女 。（圖／翻攝IG）

▲拉尼婭王后於派對上與女兒伊曼公主擁抱。（圖／翻攝queenrania IG）

約旦王后拉尼婭為伊曼公主舉辦的Henna彩繪花朵派對，邀請女性親友共同參加，為準新娘伊曼公主獻上祝福。當天伊曼公主穿上約旦時尚設計師品牌REEMA DAHBOUR的白色長禮服，上身、傘狀袖口都點綴優雅蕾絲與小花珠繡，並繫上珍珠裝飾腰帶，令人驚訝的是此款腰帶正出自王后拉尼婭1993年嫁入王室所穿的白紗。

▲▼約旦王后即將嫁女 。（圖／翻攝IG）

▲伊曼公主穿上約旦時尚設計師品牌REEMA DAHBOUR的白色長禮服，優雅迷人。（圖／翻攝queenrania IG）

從一條做工精緻的腰帶，盡顯約旦王后拉尼婭傳承給女兒的用心，愛女心切的她接連多天分享婚前派對的美照，以及伊曼公主從出生到成人的影片，為人母對將出閣女兒的祝福與不捨盡在不言中。

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約旦王后拉尼婭

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