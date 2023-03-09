不同轉速雙陀飛輪配計時針飆速　ZENITH動感炫技

▲Hit FM耐玩DJ Bryan（左）與ZENITH品牌摯友許安璿分別佩戴DEFY Extreme雙陀飛輪錶與DEFY Skyline 36毫米腕錶。（圖／Zenith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶ZENITH以El Primero高振頻計時機芯聞名，今於寶鴻堂鐘表台北旗艦店發表首度在台曝光的DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪腕錶，最大亮點是配備分別用於走時與計時的兩組擒縱系統，8時位置是連結走時系統的60秒陀飛位輪，10時位置的陀飛輪則攸關計時每5秒轉一圈，當啟動計時按鈕後，中央計時秒針以每秒1圈的高速運轉，三者交織的動感畫面好不熱鬧。

▲ZENITH DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪碳纖維腕錶（左）2,538,400元，鈦金屬款2,217,100元。





▲ZENITH DEFY Skyline腕錶 36毫米，深藍色面盤款282,600元。



ZENITH顛覆傳統陀飛輪的設計，讓DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪腕錶話題性十足，外型設計陽剛，配備12邊形錶圈和按鈕保護機制，面盤正反面都彰顯El Primero 9020型機芯，共有碳纖維材質款配備噴砂啞光玫瑰金錶圈與玫瑰金按鈕保護零件、全鈦材質等2種款式。同場亮相的Skyline 36毫米大三針女錶，由創業家暨身心靈教練的許安璿演繹，深藍色面盤鐫刻四芒星組成的幾何圖案，呼應品牌標誌的星星標誌，整體風格剛中帶柔，襯托女性自信風采。

▲ZENITH DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪錶動感十足。（影／記者陳雅韻攝）

同屬LVMH集團的HUBLOT（宇舶）今年則推出限量50只的Big Bang 陀飛輪螢光黃SAXEM腕錶，錶殼材質SAXEM常用於航太工業，全名是藍寶石氧化鋁及稀土礦物，具絕佳耐磨性與晶瑩剔透特質，透出自製HUB6035自動上鏈陀飛輪鏤空機芯，當中錶橋、桶形橋、自動橋和陀飛輪框架橋板均由透明藍寶石材質製成，彷彿懸浮在半空中，整只陀飛輪錶展現前衛潮流魅力。

▲HUBLOT限量50只的Big Bang陀飛輪螢光黃SAXEM腕錶，6,540,000元。（圖／HUBLOT提供）

