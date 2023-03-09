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麥當勞X陳冠希潮牌CLOT聯名曝光！東方圖騰水杯、漢堡怪帽T太帥了

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記者王則絲／台北報導

麥當勞近年積極與潮流接軌，日前韓國麥當勞更找來現在最火紅的怪物女團NewJeans代言新漢堡，除了明星，潮牌也是麥當勞的合作目標之一，繼Cactus Jack、CPFM後，近日麥當勞又宣布將與陳冠希主理潮牌CLOT推出聯名系列，包含限定套餐、服裝、袋子⋯⋯和杯子等周邊，其中東方風格圖騰水杯、漢堡怪帽T太帥了！

▲CLOT X 麥當勞。（圖／翻攝自小紅書）

▲CLOT X 麥當勞。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸麥當勞預計於3月14日開賣CLOT聯名系列，有網友分享部分店家已開始使用聯名包裝。（圖／翻攝自小紅書）

陳冠希主理潮牌CLOT今年迎來創立20周年，接力與各大品牌合作，最近除了與Nike持續攜手帶來「功夫鞋」，還與LEVI’S、The North Face相繼推出聯名系列，近日又宣布將與速食龍頭麥當勞合作，讓潮迷們特別興奮。

麥當勞與CLOT這回的合作預計將在3月14日於大陸地區麥當勞開賣，有網友們分享，目前有些店家已經開始更換了紙袋，新紙袋上印滿CLOT經典的中華風格印花；此外，雙方合作將推出兩款帽T，設計採用可愛的「漢堡怪」插畫圖案，其他周邊還包括了一款購物提袋，以及透明水杯、杯套等小物，同樣採用了CLOT招牌的東方元素。餐點的部份，則將帶來一款限定雞腿堡套餐，新的龍蝦風味雞柳、楊枝甘露口味冰品，許多潮迷粉絲們已經等不及想收藏、朝聖了。

▲CLOT X 麥當勞。（圖／翻攝自小紅書）

▲CLOT X 麥當勞。（圖／翻攝自小紅書）

▲CLOT X 麥當勞。（圖／翻攝自小紅書）

▲CLOT X 麥當勞。（圖／翻攝自小紅書）

▲麥當勞X CLOT聯名系列服裝與周邊小物。（圖／翻攝自小紅書）

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關鍵字：

CLOT, 陳冠希, 麥當勞, 大陸麥當勞, 聯名

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