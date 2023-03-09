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舒淇車內大片一雙美腿無處安放！　穿露背裙對鏡頭燦笑簡直電翻

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記者王則絲／台北報導

女星舒淇近日登上陸版《TMagazine》3月號封面，率先釋出一系列優雅婉約的時髦大片，她穿著露背洋裝對鏡頭露出少女般的燦笑，另一風衣式長禮服造型則是帶出她專屬的女王氣場；此外，舒淇為MICHAEL KORS所拍攝的春季系列形象廣告也於近日解鎖更多美照，只見她以短洋裝的俏麗造型坐在車內擺拍，讓一雙修長美腿無處安放，展現絕佳狀態。

▲舒淇 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲舒淇 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲舒淇最新雜誌大片造型。（圖／翻攝自微博）

舒淇雖然近年作品不多，但憑藉隨時間過去越趨高級的女人味，以及反差少女感，令她成為了代言女王，迎來另一生涯的巔峰，近日不只被任命成為MICHAEL KORS全球品牌代言人，幾乎同時，她還宣布接下TOM FORD BEAUTY香氛與彩妝形象大使之職。

▲舒淇 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲舒淇 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲舒淇最新雜誌大片造型。（圖／翻攝自微博）

舒淇於雜誌封面大片中穿著黑色亮片露背洋裝，以率性自然的模樣出鏡，笑得十分燦爛，即便頂著一頭亂髮仍然電翻鏡頭前的粉絲；另一套卡其色風衣設計的大器禮服，則被她輕易穿出女王氣場，在慵懶與霸氣之間自由轉換，卓越表現力妥妥拿捏住每一套造型。

▲舒淇 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲舒淇 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲MICHAEL KORS春季形象廣告。（圖／品牌提供）

在MK最新釋出的形象廣告中，舒淇演繹了更多套春季新裝，先是將平時難以駕馭的橫條紋套裝，穿出優雅愜意的度假氛圍，接著換上圖騰鏤空的白色短洋裝於車內駕駛座擺拍，一雙纖細的美腿簡直無處安放，凍齡體態令人稱羨。

►舒淇一身「女王紅裝」揭新身分！　接棒高圓圓成MK全球代言人

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關鍵字：

舒淇

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