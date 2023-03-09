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全台最大LaLaPort台隆手創館搶先逛！　寵物專區首登場、沉浸式遊日本

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▲▼ 全台最大LaLaPort台隆手創館搶先看 。（圖／品牌提供）

▲全國最大首家新LOGO台隆手創館進駐三井LaLaport台中 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台中報導

全台最大的台隆手創館台中LaLaport 新店將於明（10日）開幕，近500坪空間，不僅是首家新 LOGO、新型態沉浸式體驗店，還首度帶來露營、寵物用品吸客，《ET FASHION》搶在開幕前逛店，亮點一次直擊！

13個沉浸式體驗專區

▲▼ 全台最大LaLaPort台隆手創館搶先看 。（圖／品牌提供）

▲智慧拳擊體驗區 。（圖／品牌提供）

▲▼ 全台最大LaLaPort台隆手創館搶先看 。（圖／品牌提供）

▲一丁目快閃街以日本昭和時代風商店街特別設計 。（圖／品牌提供）

台隆手創館進駐三井LaLaport特別主打沉浸式體驗，多達13個體驗區，包括昭和風格的台隆一丁目快閃街、重現日本澡堂的箱根溫泉秘境，滿滿美妝保養的澀谷美顏殿堂、章魚燒主題大阪美味廚房，集結超過2萬種日本商品，讓民眾逛街時更身臨其境，有偽出國般的感受，也節省尋找商品的時間。此外，健康紓壓商品則成為一大趨勢，佔全館品項超過30%，台中獨賣的品項包含低重心瑜伽球、躺式按摩墊，預計都是較為熱門的商品。

首度設立寵物用品、露營專區

▲▼ 全台最大LaLaPort台隆手創館搶先看 。（圖／品牌提供）

▲首度引入寵物用品 。（圖／品牌提供）

看準寵物經濟發酵，首度帶來毛小孩專區，以濃郁日式和風設計的主題空間，帶來可愛的罐頭寵物床、標榜有機的植萃洗護系列，以及微醺貓草等日本零食等，種類多元。同樣是首次登場的露營專區，大至六角帳篷、戶外折疊桌椅，小至LED提燈、真空保溫杯，皆一應俱全。

開幕獨家商品、限定優惠

▲台隆手創館進駐三井LaLaport台中 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼台隆手創館 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲ReFa心型順髮梳必搶 。（圖／品牌提供）

為開幕引進的獨家商品，包含限量40件的熱門ReFa心型順髮梳、日本銷售破百萬的Premium濃密泡沫潔顏刷、Jodo！最美刮痧刀等。3月10日至3月16日單筆消費滿2,000元送200元抵用券，3月10日至3月12日每日推出排隊價商品，日本超夯伴手禮薯條三兄弟特價199元、三寶棒狀風味拉麵特價49元、Ariel洗衣球特價99元。

▲三井在台首間LaLaport 。（圖／品牌提供）

▲三井在台首間LaLaport 。（圖／品牌提供）

▲無印良品LaLaport台中店成為台中最大門市，賣場面積近500坪 。（圖／品牌提供）

▲三井在台首間LaLaport 。（圖／品牌提供）

▲漢方茶「刺五加枇杷葉茶」。（圖／品牌提供）

此外，無印良品LaLaport台中店成為台中最大門市，賣場面積近500坪，因緊鄰建國市場，因此該店在初期規劃就已針對「食育良方」為主要概念，是全台首個有漢方主題的店面，逛店時可看到許多關於中藥材的擺設，甚至賣起漢方茶「刺五加枇杷葉茶」，相當傳統。另提供在台灣開發生產的食農商品，像是採用台中大雅的小麥釀製的小麥啤酒、冷壓果汁等。由於LaLaport的特殊親子形態，這次還特別規劃「木育廣場」提供木製玩具外，更首次攜手在地廠商販售木製玩具。

關鍵字：

HANDS, 台隆手創館, 台中, LaLaport

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