VALENTINO「滿版V標誌」美鞋本季必敗　「孫藝珍類似款」百萬婚紗公開

記者王則絲／台北報導

雖然現在的氣溫還微涼，但時序馬上就要來到春分，等不及要替夏天衣櫃物色新裝了嗎？「UNBOXING VALENTINO」2023春夏系列於近日舉行預覽活動，率先揭示了本季焦點單品：「滿版V」標誌的服裝、手袋與鞋款；同時還展示了韓星孫藝珍的類似款婚紗禮服作品，透視花卉蕾絲絕美！

▲VALENTINO春夏走極簡路線，以襯托服裝的本質。（圖／品牌提供）



VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli於2023春夏系列著重表現「純粹」意識，化繁為簡以襯托服裝的設計本質，並透過高級訂製規格的力度剪裁與對比設計，製造吸睛效果；像是多數裸膚色系面料的服裝，便讓經典「Valentino Rosso紅」更為凸顯，包括由Steven Meisel掌鏡的形象大片也運用空白背景，讓視線聚焦於服裝核心上頭。

▲「滿版V」標誌佈滿各式單品。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



本季最亮眼設計不外乎是「Valentino Toile Iconographe V標誌」，以網狀形式連綿擴展的Logo，大量運用於襯衫、洋裝、褲子⋯⋯等服裝之中，能輕易搭配為充滿氣場的成套造型；此外「V標誌」也躍上托特包手袋、高跟鞋與靴款上，無論是Valentino Rosso紅或是卡其配色都非常美。

▲VALENTINO華麗禮服與手袋。（圖／記者王則絲攝）



預覽活動上，VALENTINO亦展出華麗禮服系列，繁複的亮片、花朵、羽毛流蘇、網紗⋯⋯各個都超閃亮，其元素甚至也延伸到包款上，成為跑趴必備的亮眼單品；另外，有一套「孫藝珍類似款」值得一看，全透視的網紗材質讓上頭的花卉刺繡更顯精緻高級，比起孫藝珍的婚紗，花朵設計比較偏小一些，不過同樣夢幻絕美，價格約莫百萬元台幣。

▲孫藝珍類似設計款婚紗，要加近百萬元。（圖／IG、記者王則絲攝）