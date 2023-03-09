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G-SHOCK「農家橡樹」金光閃閃　配布錶帶變身工業風

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▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK Full Metal系列的金色版本GM-B2100GD-9A腕錶，17,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK以八角錶圈設計著稱的2100系列指針數位雙顯錶，被錶迷暱稱為親民版的「農家橡樹」，近日增添閃亮亮的新成員，推出Full Metal系列全金屬的金錶GM-B2100GD-9A，另有結合金屬與布料兩種材質的休閒風Utility Metal Covered系列，均是時尚男、女皆宜之作。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK Full Metal系列的金色版本GM-B2100GD-9A腕錶，錶背採旋入式設計。

G-SHOCK Full Metal系列新款GM-B2100GD-9A，搭配旋入式背蓋與不鏽鋼錶圈和錶帶，整只錶以黃金色IP處理，並經過鏡面拋光與髮絲紋裝飾，成為亮麗配件，配備Tough Solar太陽能充電系統、MULTIBAND 6六局電波與Mobile Link功能；同樣八角造型也有工業風設計，Utility Metal Covered系列以不鏽鋼金屬錶圈搭配布質編織錶帶，共有配上米色錶帶的GM-2100C-5A、灰色錶帶的GM-2100CB-1A以及橄欖綠色錶帶的GM-2100CB-3A等3種款式，休閒風設計與戶外活動造型完美搭配，亦可配成對作為情人對錶。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK搭配橄欖色的布質錶帶的GM-2100CB-3A腕錶，7,500元。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以米色布質錶帶搭配銀色金屬錶圈的GM-2100C-5A腕錶，7,000元。

近日最夯的未限量潮流錶當屬Swatch與同集團的歐米茄（OMEGA）聯名的第二代MoonSwatch登月錶，3月7日在蘇黎世、米蘭、倫敦與東京4大城市開賣引爆搶購潮，其他市場想買，得等到下一個月圓日。整只錶最大賣點是中央計時秒針鍍上歐米茄專利的Moonshine Gold，品牌特別強調這些金指針也是在滿月之日製作，無論是製作或行銷策略都成功炒熱話題。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／翻攝IG）

▲Swatch與Omega聯名MoonSwatch登月錶第二代加裝金指針。（圖／翻攝Swatch官網）

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Swatch

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