特搜3月新開餐廳！初戀草莓蛋糕、手工昭和布丁秒收進口袋名單

圖、文／MENU美食誌

喜歡南洋風味、北歐日料，還有質感咖啡廳的快照過來！小編嚴選六間新開幕餐廳，讓你收進口袋！

富富

台北市中正區

老屋再生的懷舊日系風格，帶有復古昭和感，散發出日式喫茶店的氛圍。採預約制，推薦奶香濃郁的初戀草莓蛋糕和帶點苦甜焦糖的草莓布丁。

▲草莓布丁。（圖／美食客Jessie咖啡因•食飯•旅遊提供）

AD ASTRA

台北市中山區

曾在米其林二星餐廳擔任副主廚的Kevin Rose，開立了自己的餐廳「AD ASTRA」，以北歐料理精神搭配日式料理美學，餐點以套餐形式供應，每套餐為10道菜式。

▲AD ASTRA。（圖／美食客Appleradish提供）

ABV南洋餐酒館

台北市大安區

主打東南亞菜色，以泰國、越南、緬甸、馬來西亞、菲律賓、寮國、新加坡、印尼、柬埔寨的特色料理呈現，種類相當多元！

▲ABV南洋餐酒館。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

咖朵咖啡 CALDO CAFE

台北市士林區

坐擁河畔第一排美景，聆聽潺潺流水聲搭配上香味四溢的咖啡香氣，目前提供的品項有義式咖啡、舒芙蕾、熱蛋糕、熔岩巧克力及海鹽磅蛋糕。

▲咖朵咖啡 CALDO CAFE。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

GALAKO 旮旯子

高雄市前鎮區

GALAKO 旮旯子是一對從墨爾本返台的夫妻所經營，店內座席數量不多，但整體空間舒適，以外帶為主。推薦杏仁可頌 、澳式西瓜蛋糕、萊明頓蛋糕及澳白。

▲GALAKO 旮旯子。（圖／美食客塑膠是吃貨提供）

山棲

台南市中西區

座落在台南國華街商圈的Suntree山棲以老屋改建，主打每日現做限量手工甜點。推薦綿密的昭和布丁，濃醇的咖啡拿鐵、黑糖肉桂捲、乳酪蛋糕、冰淇淋布朗尼。

▲山棲。（圖／美食客Jessie咖啡因•食飯•旅遊提供）



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