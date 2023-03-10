營養師曝「水果熱量對照表」，每日攝取量別超過120大卡

▲適量攝取水果幫助補充維生素C。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

台灣有水果王國之稱，營養師程涵宇分享，不少人會擔心水果太甜熱量高，因為怕胖不敢吃太多，甚至有人會想要蔬菜取代水果，以上都是錯誤觀念，其實根據調查顯示，9成以上7~44歲男女性族群水果都沒吃夠，最佳攝取量應為一日2份水果，約120大卡為原則。

營養師程涵宇指出，一天基本的攝取量是2份水果（每日建議熱量為2000大卡的人要吃3份水果），一份水果約等於切塊水果大半碗至一碗，相當於60大卡。

▲水果份量對照表。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

就熱量來看，60大卡=0.1顆鳳梨（110克）=0.3顆木瓜（150克）=0.5根香蕉（70克）=0.5顆釋迦（60克）=0.5顆蘋果（130克）=0.5顆珍珠芭樂（142克）=0.8顆水梨（145克）=0.8顆葡萄柚（165克）= 1片西瓜=1顆橘子=2顆蓮霧=2顆棗子=9顆櫻桃=12顆草莓=13顆葡萄=23顆聖女番茄。

程涵宇提到台灣一年四季盛產水果多樣，水果主要提供維生素，尤其是維生素C，還含有各種類黃酮、花青素等抗氧化增強身體保護力的植化素，她提醒這些營養素是容易被熱破壞的，吃水果是獲得維生素Ｃ及植化素很好的選擇，並且蔬菜是不能取代水果的。

▲果乾攝取勿過量，小心發胖。

也有人認為吃果乾就等於吃水果，程涵宇說明，果乾是由水果烘乾加工製成，方便食用，可以加在優格裡一起吃增加變化，它保留了膳食纖維及礦物質，在減肥或嘴饞時當零食適量吃也很可以。

但果乾在製程中水分減少，容易不小心吃太多，加上部分維生素流失，甚至有些果乾常加入糖來提升風味及甜度，所以要注意果乾購買以無添加糖的優先，適量吃即可，果乾並不能完全取代水果。