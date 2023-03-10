fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝「水果熱量對照表」，每日攝取量別超過120大卡

>

▲▼營養師曝成人一天「水果最佳攝取量」 。（圖／Unsplash）

▲適量攝取水果幫助補充維生素C。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

台灣有水果王國之稱，營養師程涵宇分享，不少人會擔心水果太甜熱量高，因為怕胖不敢吃太多，甚至有人會想要蔬菜取代水果，以上都是錯誤觀念，其實根據調查顯示，9成以上7~44歲男女性族群水果都沒吃夠，最佳攝取量應為一日2份水果，約120大卡為原則。

營養師程涵宇指出，一天基本的攝取量是2份水果（每日建議熱量為2000大卡的人要吃3份水果），一份水果約等於切塊水果大半碗至一碗，相當於60大卡。

▲▼營養師曝成人一天「水果最佳攝取量」 。（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

▲水果份量對照表。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

就熱量來看，60大卡=0.1顆鳳梨（110克）=0.3顆木瓜（150克）=0.5根香蕉（70克）=0.5顆釋迦（60克）=0.5顆蘋果（130克）=0.5顆珍珠芭樂（142克）=0.8顆水梨（145克）=0.8顆葡萄柚（165克）= 1片西瓜=1顆橘子=2顆蓮霧=2顆棗子=9顆櫻桃=12顆草莓=13顆葡萄=23顆聖女番茄。

程涵宇提到台灣一年四季盛產水果多樣，水果主要提供維生素，尤其是維生素C，還含有各種類黃酮、花青素等抗氧化增強身體保護力的植化素，她提醒這些營養素是容易被熱破壞的，吃水果是獲得維生素Ｃ及植化素很好的選擇，並且蔬菜是不能取代水果的。

▲▼營養師曝成人一天「水果最佳攝取量」 。（圖／Unsplash）

▲果乾攝取勿過量，小心發胖。

也有人認為吃果乾就等於吃水果，程涵宇說明，果乾是由水果烘乾加工製成，方便食用，可以加在優格裡一起吃增加變化，它保留了膳食纖維及礦物質，在減肥或嘴饞時當零食適量吃也很可以。

但果乾在製程中水分減少，容易不小心吃太多，加上部分維生素流失，甚至有些果乾常加入糖來提升風味及甜度，所以要注意果乾購買以無添加糖的優先，適量吃即可，果乾並不能完全取代水果。

關鍵字：

水果, 營養, 攝取量

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛遲鈍木頭星座Top 3 ！　第一名最難撩，錯過真愛都沒發現

戀愛遲鈍木頭星座Top 3 ！　第一名最難撩，錯過真愛都沒發現

迪麗熱巴金色閃鑽禮服造型封神！　女神光透出纖腰逆天S曲線

迪麗熱巴金色閃鑽禮服造型封神！　女神光透出纖腰逆天S曲線

「小蘭花」虞書欣不腫了！Y2K低腰牛仔辣露A4纖腰　瘦到無贅肉超誇張

「小蘭花」虞書欣不腫了！Y2K低腰牛仔辣露A4纖腰　瘦到無贅肉超誇張

第一眼看到骷髏頭還是小女孩？3秒測出你「內心最害怕的事情」 巨人粉必敗！UNIQLO《進巨》UT系列帥爆　艾連始祖巨人、兵長都躍上 頭髮狂掉好焦慮？營養師曝6類「生髮食物」：雞蛋吃法很重要 營養師曝「水果熱量對照表」，每日攝取量別超過120大卡 G-SHOCK「農家橡樹」金光閃閃　配布錶帶變身工業風 VALENTINO「滿版V標誌」美鞋本季必敗　「孫藝珍類似款」百萬婚紗公開 「物慾超低」星座女Top 3 ！　第一名天生理智，勤儉持家娶到賺到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面