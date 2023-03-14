說・流行／Jisoo新代言高質感平價品牌Dunst　身上同款官網賣翻售罄

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jisoo近日宣布將於3月31日推出個人單曲，而在正式成為Solo歌手出道之前，Jisoo先是獲得了另一項新身份——擔任平價小眾品牌「Dunst」的代言人，並且為Dunst出鏡演繹2023春夏系列新裝，將日常服穿出高級感，廣告釋出後，諸多Jisoo身上的同款都在官網上賣翻、甚至售罄！

來自南韓本地的小眾品牌Dunst創立於2019年，由一群2、30歲的年輕設計師所共同成立，也正因為每個人皆擁有不同的設計背景與擅長的領域，在互相碰撞、合作之下，讓品牌有著新穎、不受限且難以定義的形象，在保留格調質感的同時，適度加入些青春少女必備的Y2K風格，連泫雅都曾穿上品牌服裝登上雜誌。

▲Jisoo成為平價小眾品牌Dunst的代言人。（圖／翻攝自IG，以下同）



身為「人間DIOR」，Jisoo日常也多以精品行頭加身，讓想入手同款的粉絲們壓力巨大，沒想到Jisoo最新身份，正是成為平價小眾品牌的代言人，Dunst的服裝價位約落在台幣五千元之內，小資族群們也能夠負擔。

最新釋出的形象大片中，Jisoo擔綱演繹多套服裝，詮釋清新的學院風格，與平時舞台上、雜誌上的精緻風格差距甚大，渾身散發著的僅有少女純真的氣息；即便是更為日常的單品，包括鬆身襯衫、棒球外套、小背心⋯⋯也被Jisoo穿出高級感，這組美照大片才釋出短短幾天，官網上多款服飾便已經售罄，足見Jisoo的帶貨力有多強大。