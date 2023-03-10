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可替代咖啡的5大「健康提神食物」！幫你提升腦力、吃出好精神

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▲▼ 可替代咖啡的5大「健康提神食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲除了咖啡，還有其他食物也能幫助提振精神。

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

現代人生活忙碌，常熬夜晚睡，讓咖啡和茶成為許多人每日必備的「提神」飲品，一感覺疲累困頓就要來上一杯，但經常大量喝咖啡或茶，其中咖啡因容易刺激神經和心臟，還可能產生依賴成癮，對大腦身體和睡眠都有害。其實想要提神，不一定只能喝咖啡，下面5種食物同樣能提神醒腦，還很健康天然，可用取代咖啡，幫助提升腦力、維持好精神。

▲▼ 可替代咖啡的5大「健康提神食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

1.椰子汁＋蘋果醋

在一杯椰子汁中加入2勺蘋果醋，這個組合富含鉀離子，能幫助增強大腦思維的活躍性，而且蘋果醋能阻礙身體的乳酸堆積，進而消除困倦，非常適合在早上喝上一杯來提神和喚醒大腦。

▲▼ 可替代咖啡的5大「健康提神食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

2.黑巧克力

黑巧克含有的可可鹼，能幫助激發大腦活性和增強體能，但又不會像咖啡一樣刺激神經，而且還擁有很好的抗氧化力，有助於保護心血管，但要注意糖分含量。

3.瑪卡粉

瑪卡粉是國際上很流行用來激發運動員體能的補充食物，其為瑪卡的乾燥粉末。瑪卡是來自南美祕魯的十字花科植物，又被稱為「秘魯人參」，可食用且營養成分很高，富含豐富蛋白質、胺基酸、礦物質、維生素和多種生物鹼，能很好的提升大腦活性和加強體力、精力，同時有助於維護免疫健康。

▲▼ 可替代咖啡的5大「健康提神食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

4.瑪黛茶

被稱為「阿根廷國寶茶」的瑪黛茶，在南美被用來當作咖啡替代已經有非常久的歷史了，其含有的綠原酸能促進血液循環、排便利尿，還能提神解勞；另外瑪黛茶跟黑巧克力一樣含有可可鹼，同樣能幫助提神醒腦、擁有很好的抗氧化力。

5.高麗紅參

紅參所含的人蔘皂苷能幫助提高注意力，促進大腦機能和緩解疲勞，而且紅參還有抗氧化效果，能養顏美容，特別適合女生，尤其是工作勞累或壓力大的時後，可以用來養氣血和元氣。

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關鍵字：

提神, 醒腦, 食物, 好精神, 咖啡, 替代, 飲食

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