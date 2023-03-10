營養師教你挑！「植物奶」營養成分比一比，含糖量藏陷阱

▲越來越多人捨棄牛奶，投入植物奶懷抱。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來植物奶很夯，除了普遍的燕麥奶之外，營養師余朱青就在臉書專頁分享，像是大家常喝的豆漿、米漿，其實也算植物奶的一種，另外還有杏仁奶、豌豆奶、椰奶等等，要喝之前先搞懂它們的營養成分，哪一款最適合自己，一起來了解！

營養師余朱青解釋，所謂的植物奶，原料大部分來自於堅果、穀物，再加水一起製作而成，大部分的植物奶熱量與脂肪含量會比牛奶低，膳食纖維的含量則比牛奶多，容易產生飽足感，因此很適合進行熱量控制的朋友選擇。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

此外，植物奶也造福了乳糖不耐症或是對牛奶過敏的族群，加上這幾年環保愛地球觀念的正當道，透過吃素以支持降低畜牧業排碳量的族群更是多了不少，也成了推動飲用植物奶風潮的主因之一。

#燕麥奶

含有豐富的膳食纖維，屬於全穀雜糧類的飲品，所以雖然熱量比牛奶低，但糖值成分偏高，若有在控制碳水化合物的人，飲用時要注意不要過量。

#杏仁奶

營養師余朱青特別提到，和台式傳統杏仁茶所使用的南杏不同，這裡用的杏仁是市面上常見的杏仁堅果。杏仁奶的熱量和蛋白質含量都偏低，不過鈣質含量高，而且因為不含麩質，對於麩質或牛奶過敏者而言，是還不錯的替代飲品。

#豆奶

也就是豆漿，以黃豆或黑豆為主要原料，是植物奶中蛋白質含量較高的飲品，和牛奶的含鈣量幾乎差不多，是素食者攝取優良蛋白質的來源之一。

#米漿

跟燕麥奶一樣都屬於全穀雜糧類飲品，因為糖質比例高所以容易有飽足感。市售的米漿多半還會添加芝麻、花生等來豐富口感，也機會都會添加糖，因此熱量算是植物奶中較高的。

#豌豆奶

跟杏仁奶一樣，都屬於蛋白質和鈣質比較高的植物奶，而且含有多種礦物質。目前在國內還不算普遍，但在歐美地區因為無麩質飲食的興起，豌豆奶越來越受到歡迎。

營養師分享，就營養學的觀點來看，牛奶是營養成分豐富的一項飲品，更是很好的蛋白質和鈣質攝取來源，但若為全素食者，或是有乳糖過敏、乳糖不耐症的朋友，植物奶也是很好的替代選擇。

她建議平時可以選擇牛奶和植物奶交替飲用，更能多元攝取到不同的營養元素，也提醒大家，選購市售植物奶的時候，別忘了看一下營養標示與成分，通常除了水之外，為了口感的豐富還會添加其他成分，所以每家的配方都不太相同，不過不管哪個品牌，記得一定要選無糖的，這樣才能避免攝取到更多熱量。