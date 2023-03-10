營養師揭蘋果3大妙用！不只是減肥好夥伴，還能改善腹瀉

▲營養師曝蘋果除了適合飲食控制時吃，還有其他妙用。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

有句話說「一天一蘋果，醫生遠離我」，蘋果是很常見的水果，除了可以補充維生素、膳食纖維，也是減肥時的好隊友！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享蘋果有3大妙用，不僅很推薦飲食控制時可以吃，還能幫助改善腹瀉、便秘等情況。

＃增加飽足感

蘋果的熱量在水果中算是中低程度，每100公克大約是45～50大卡，一顆180公克的中型蘋果，熱量大約只有90大卡。而根據2020年刊登在《Journal of Nutrition》的一篇文獻可以發現，與同等量的蘋果泥和果汁相比，吃整顆蘋果可以延長飽足感4個小時，主要是可以減少胃排空。蘋果能延緩胃排空，加上熱量不高，飲食控制時能幫助增加飽足感。

＃改善腹瀉情形



拉肚子時建議可以吃去皮的蘋果，去皮蘋果富含果膠，可以幫助腸道中益生菌的生長，而果膠是屬於水溶性的膳食纖維，能夠幫助腸道保水。所以拉肚子的時候，建議可以去皮吃蘋果，幫助糞便成型。

＃改善便秘情形



蕭瑋霖建議便秘時可以吃帶皮蘋果。一顆中型帶皮蘋果的膳食纖維含量大約有4.4公克，而去皮蘋果的膳食纖維含量大約為2.4公克（皆以100g為基準），相差了2公克，且蘋果皮當中有木質素，是一種非水溶性的膳食纖維，所以推薦有便秘問題的人，可以帶皮吃蘋果，同時搭配一大杯的水，這樣可以增加腸道蠕動，並增加直腸的壓力產生便意。

最後蕭瑋霖也總結，蘋果除了能夠幫助腸道維持健康，熱量及含糖量也不高，維生素和礦物質的表現雖然沒有特別突出，但也還算不錯，是飲食控制時的好幫手。