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便當打開「第一口最想吃什麼」？秒測你的真實性格

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編輯／Lily

你真的了解自己嗎？日常生活中總有喜好，就像是打開便當看到飯菜時，你會先吃哪一道菜，從中就能看出你的真實性格，《小紅書》上的便當心理測驗討論度極高，測過的網友都說準，你也來試試看。

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

打開便當後，憑直覺你第一口吃的食物會是什麼呢？

A.白飯

B.章魚熱狗

C.玉子燒

D.炸雞

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選擇A.白飯的你
 

是個喜惡分明的人，總是憑直覺在選擇朋友，只要對方和你相同頻率，你會給予他十足的熱情，但是如果對方和你話不投機，你根本就理都懶得理，建議一些事情不要只相信自己的直覺，放開心胸讓自己迎接新的人際關係，或許一切沒你想像的糟。

選擇B.章魚熱狗的你

你是個很不錯的朋友，和誰都能坦率相處且充滿聰明魅力，身邊的好友都喜歡找你聊心事，和你相處起來很輕鬆自在，在人際關係中，你維持恰好的平衡感，但也是因為朋友太多，容易扯入他人是非中，必須要更留意。

選擇C.玉子燒的你

你很有禮貌，對待任何事都很懂得分寸，總讓人忍不住想去探究了解，但是你外表冷冷的，做事低調又被動，讓人看不出頭緒，建議可以下定決心，主動採取交友計畫，讓你人際關係更往前進一步！

選擇D.炸雞的你

你是很醒目的領袖型人物，總是不自覺的散發偶像魅力來抓住大家的心，有時帶點神祕感有時讓人無法接近。就是這種反差萌，吸引大家的目光，建議有時可以向周圍的人傳達自己的想法，讓你朝夢想和目標更為接近。

►第一眼看到骷髏頭還是小女孩？3秒測出你「內心最害怕的事情」

 

關鍵字：

心理測驗, 便當

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