愛黛兒奪獎的幸運耳環要來了　Tiffany挾35顆絕美粉鑽襲台

▲英國歌手愛黛兒佩戴的Tiffany & Co. Schlumberger 鉑金與18K金鑲嵌鑽石珊瑚造型耳環將來台展出。(圖/Tiffany提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

3月邁入高級珠寶展旺季,14日由寶格麗(BVLGARI)Bulgari Eden The Garden of Wonders伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕錶盛展揭開序幕,帶來總值80億元的作品襲台,隔日Boucheron舉辦的HISTOIRE DE STYLE, LIKE A QUEEN頂級珠寶展登場,不僅北台灣無比閃耀,南台灣也有重量級作品坐鎮,Tiffany & Co.高級珠寶展首度移師高雄,18日起展出逾200件珍品,包括英國靈魂歌姬愛黛兒(Adele)奪葛萊美獎所戴的珊瑚造型鑽石耳環,以及35顆稀罕的阿蓋爾粉鑽。

▲Tiffany & Co. 2023高級珠寶展將呈獻35顆阿蓋爾粉鑽。

Tiffany從18日起至25日在高雄舉辦的預約制珠寶展,將呈獻傳奇藝術大師Jean Schlumberger的創意之作,與上百顆代表Tiffany珠寶權威地位的各色裸石,最受矚目是引進35顆出自已關閉的澳洲阿蓋爾鑽石礦區的頂級粉鑽,是此礦場在最後開採期間的珍藏,並於去年獨家提供給Tiffany,顏色涵蓋濃彩粉色、濃彩紫粉色、艷彩粉色、艷彩紫粉色、深粉色以及最為稀有的紅色鑽,且有3顆粉鑽超過1克拉,實屬罕見。

▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Sapphire Fantasy彩寶與鑽石項鍊。(圖/寶格麗提供,以下同)

寶格麗則將帶來80億元的頂級珠寶與腕錶,展出以伊甸奇蹟花園為主題展出3個珠寶系列Magnificent Nature系列、Blossoming Colors系列、Joyful Wonders系列,從名為Colors in Feast的彩色寶石項鍊,即能領略品牌對色彩運用的深厚功力,鑲嵌了枕形切割紫水晶、橄欖石、紅碧璽、海水藍寶石與黃色綠柱石,再錯落鑲嵌粉色與紫羅蘭色的圓形明亮切割尖晶石,搭配紅碧璽圓珠與密鑲鑽石,構成無比繽紛的花園盛宴。

▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Colors in Feast彩寶與鑽石項鍊。