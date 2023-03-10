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愛黛兒奪獎的幸運耳環要來了　Tiffany挾35顆絕美粉鑽襲台

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▲▼Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲英國歌手愛黛兒佩戴的Tiffany & Co. Schlumberger 鉑金與18K金鑲嵌鑽石珊瑚造型耳環將來台展出。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

3月邁入高級珠寶展旺季，14日由寶格麗（BVLGARI）Bulgari Eden The Garden of Wonders伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕錶盛展揭開序幕，帶來總值80億元的作品襲台，隔日Boucheron舉辦的HISTOIRE DE STYLE, LIKE A QUEEN頂級珠寶展登場，不僅北台灣無比閃耀，南台灣也有重量級作品坐鎮，Tiffany & Co.高級珠寶展首度移師高雄，18日起展出逾200件珍品，包括英國靈魂歌姬愛黛兒（Adele）奪葛萊美獎所戴的珊瑚造型鑽石耳環，以及35顆稀罕的阿蓋爾粉鑽。

▲▼Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co. 2023高級珠寶展將呈獻35顆阿蓋爾粉鑽。

Tiffany從18日起至25日在高雄舉辦的預約制珠寶展，將呈獻傳奇藝術大師Jean Schlumberger的創意之作，與上百顆代表Tiffany珠寶權威地位的各色裸石，最受矚目是引進35顆出自已關閉的澳洲阿蓋爾鑽石礦區的頂級粉鑽，是此礦場在最後開採期間的珍藏，並於去年獨家提供給Tiffany，顏色涵蓋濃彩粉色、濃彩紫粉色、艷彩粉色、艷彩紫粉色、深粉色以及最為稀有的紅色鑽，且有3顆粉鑽超過1克拉，實屬罕見。

▲▼Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Sapphire Fantasy彩寶與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

寶格麗則將帶來80億元的頂級珠寶與腕錶，展出以伊甸奇蹟花園為主題展出3個珠寶系列Magnificent Nature系列、Blossoming Colors系列、Joyful Wonders系列，從名為Colors in Feast的彩色寶石項鍊，即能領略品牌對色彩運用的深厚功力，鑲嵌了枕形切割紫水晶、橄欖石、紅碧璽、海水藍寶石與黃色綠柱石，再錯落鑲嵌粉色與紫羅蘭色的圓形明亮切割尖晶石，搭配紅碧璽圓珠與密鑲鑽石，構成無比繽紛的花園盛宴。

▲▼Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Colors in Feast彩寶與鑽石項鍊。

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關鍵字：

Tiffany, Boucheron, BVLGARI, 寶格麗, 愛黛兒

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