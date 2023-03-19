2023乳霜趨勢以「修護」為本　穩定好肌膚美白、抗老更有感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

迎向新的一年，保養品市場已蠢蠢欲動推出許多新品，特別是乳霜這幾年都是大家重點發展的品項，當然不可錯過。讓大家新年就有美肌，點亮一整年好臉色！

2023乳霜趨勢

觀察乳霜新品，幾乎都以「修護」為主要訴求，先求穩定好膚況，後續再針對不同功能，例如保濕、美白、舒緩加強。

滋養抗老

ELEMIS海洋膠原玫瑰緊緻精華乳霜

ELEMIS的「海洋藍霜」海洋膠原緊緻精華乳霜紅遍全球，2023年台灣再上市海洋膠原玫瑰緊緻精華乳霜。

這罐「玫瑰藍霜」除了保留原有的粉紅團扇藻，還額外添加超過20種來自英國的有機手摘玫瑰純露，再搭配原有的海洋膠原複合物（綠藻和紫球藻），整體更強調水潤嫩白的美肌力量，讓暗沉乾燥疲倦的肌膚，瞬間盛綻水潤飽滿。

質地也以水凝乳展現高速滲透力，一抹好吸收，輕盈無負擔。塗抹同時還能感受滿滿玫瑰香氣療癒紓壓。

同場加映：ELEMIS x M ONE CAFE A11館限定聯名雙人玫瑰下午茶

ELEMIS與台北最潮的早午餐餐廳M ONE CAFE跨界獨家聯名合作玫瑰療癒時光下午茶，即日起到ELEMIS社群參加「玫瑰療癒時光活動」就有機會抽中ELEMIS x M ONE CAFE A11館限定聯名雙人玫瑰下午茶。

以ELEMIS海洋膠原玫瑰為靈感，配上M ONE CAFE精巧玲瓏的繽紛點心為亮點，將愜意舒適與時尚優雅同時融入下午茶中，不僅膚觸感受玫瑰嬌嫩，更用味蕾感觸滋味。

海洋拉娜舒芙乳霜全新升級

海洋拉娜乳霜目前有五種質地，其中舒芙乳霜憑著輕盈質地擄獲不少愛用者的心，2023年更全新升級。

這次升級最重要的就是將海洋拉娜經典成分「奇蹟活凝金萃™」化為一顆顆極細且具有多種尺寸的「MS金萃超導微球體」，更搭配「精準修護傳輸系統」使大小不一的微球體能零死角的吸收，藉此提升吸收力，也帶來更大的修護能量。

歡慶舒芙乳霜升級，期間購買還能獲得特製的白玉美妍按摩滾輪，擦乳霜時搭配冰涼的滾輪，十分舒服。

香奈兒奢華金燦賦活乳霜

香奈兒頂級保養「奢華金燦系列」一直都是以五月梵尼蘭為主要成分，2023年系列中的奢華金燦賦活乳霜升級，使用的核心成分「五月梵尼蘭精萃PFA」是以香奈兒獨創多重精密分餾科技萃取而成，其中富含多酮（polyketone），活性分子濃度是原始植株的40倍之多，可幫助提升使用後的肌膚賦活力，讓膚觸奢潤平滑。

這次香奈兒奢華金燦賦活乳霜同樣有輕盈版、豐潤版兩種質地，並且連包裝都升級，變成可填充設計。玻璃瓶身內的金色填充瓶可直接取出。

填充瓶採用鍍金鋁合金材質製成，最特別的是補充瓶還擁有專屬瓶蓋壓印雙C符碼的金色瓶蓋，旅遊或外出攜帶更方便，旅途中可隨時奢寵肌膚。

Melvita蜜葳特摩洛哥堅果活酵緊提晚霜

Melvita蜜葳特以被譽為「液態黃金」的摩洛哥堅果油為發想，推出廣受全球保養迷喜愛的經典明星商品「摩洛哥堅果油」，更延伸出摩洛哥堅果活酵緊提系列。當中擁有比一般堅果油分子更細小且歷經150小時發酵的「新一代活酵摩洛哥堅果油」，細緻地深入肌底，協同複合摩洛哥堅果油、堅果果肉成分幫助肌膚抗老。2023年系列再推出新成員－摩洛哥堅果活酵緊提晚霜。

除了延續系列的經典成分，更加入了「摩洛哥堅果葉萃取」能增加肌膚含水量及修護屏障機能，確保肌膚在醒來時更有光澤與滋潤度。而在專利荷荷巴蠟和蜂蠟調和的配方下，也使晚霜質地豐潤而不黏膩，展現如天鵝絨般的柔滑感，搭配茉莉、鈴蘭的雅緻白色花朵芳香，讓夜晚入睡前的保養更放鬆。

歡慶新品上市，蜜葳特貼心推出滿額贈「T型拉提美容按摩棒」，T型設計一方面能輕鬆挖取適量乳霜，另一頭還能細緻按摩臉部、加乘保養效果。

雅詩蘭黛白金級黑鑽松露塑顏奇蹟霜

白金系列是雅詩蘭黛最頂級保養系列，雖然平時沒特別宣傳，但營收卻佔了雅詩蘭黛全年的30%以上，可見其魅力。尤其是以「黑鑽松露精萃」為主要成分的系列更是許多人一用就愛上、不停回購的抗老必備保養品。而系列中的乳霜2023年再次升級上市。

小名「黑鑽松露霜」的白金級黑鑽松露塑顏奇蹟霜，承襲系列經典的黑鑽松露精萃，能維持肌膚彈嫩、膚觸細緻，原先版本中就有搭配「逆齡青春科技SIRT 1、SIRT 3、SIRT 6」，這次更新多了「逆齡青春科技SIRT 2」，能有效提升黑鑽松露精萃作用，快速掌握肌膚黃金修護期，幫助肌膚更顯彈性活力。

同時，瓶身上也多了Sculpted字樣，因此這次特別強調「塑顏」，尤其是針對影響視覺年齡的六大關鍵區域（蘋果肌、下顎肌膚、微笑線、眉心細紋、額頭皺紋、脖紋），藉此締造全方位緊緻感，一抹煥發「澎、彈、緊、潤、亮」美肌。

香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜

香奈兒1號紅色山茶花活能系列針對20~30歲的抗初老保養訴求設計，去年推出後大受歡迎，原本系列中就有乳霜，但質地較輕盈，因此特別針對較寒冷的天氣推出1號紅色山茶花豐潤乳霜。

乳霜當中有香奈兒首度使用的神經醯胺。神經醯胺是原本就存在於肌膚的一種脂質，扮演維持肌膚健康、抵禦環境侵害的重要角色，就像一層包覆於肌膚外層的天然防護屏障，可以緊緊鎖住水分，保持肌膚水潤。再搭配酵母萃取、山茶花精華油，使用後肌膚獲得深層滋養，膚況更加健康穩定。

延續1號紅色山茶花系列的環保概念，這次乳霜也推出補充瓶，瓶身下方還有山茶花刻紋，非常有巧思。

SAWAA蘊潤緊顏肌活修護霜

SAWAA推出全新乳霜，共有兩款，其中黑色瓶身的蘊潤緊顏肌活修護霜主打修護抗老。核心成分「專利珊瑚肽V-coraltight R 」由海葡萄、台灣原生種穗軟珊瑚與膠原蛋白肽組成，再以低溫冷萃獲得，保留豐富活性成分，能平衡膚況、強化肌膚，再搭配濱海刺芹、低分子透明質酸等等。

連質地也是以有「維生素寶庫」的沙棘果油為基底油，富含維生素C、A、E、B1、B12與充足礦物質，讓這罐乳霜從平衡、修護、滋潤多方面下手守住肌齡。

EXOCARE艾索康恩雪光肌透亮輕乳霜

擁有台灣再生醫學專業背景的EXOCARE艾索康恩，投入上億資金設立研究室專研推出獨步全球的珍稀成分「D-AFE原生賦活因子」是在嚴謹的過程之下從小鹿羊水萃取與培養而成，擁有絕佳修護力。

EXOCARE艾索康恩研究團隊特別說明，這次與台灣在地特約的優良認證鹿場合作，在母鹿懷胎五個月羊水最為滋養且小鹿狀態穩定時，由獸醫師進行超音波引導的羊膜穿刺抽取羊水（前後過程僅需10分鐘），並持續關懷母鹿直到小鹿健康出生，完成來源履歷的紀錄。研究團隊也於實驗室中篩選並建立資料庫，並冰存於零下196度的液態氮保存槽中。原料也符合國際化妝品原料（INCI）認證與安全要求，可合法添加於保養品使用。

每一千萬顆小鹿羊水活萃，僅有0.1%可萃取成為「D-AFE原生賦活因子」，其中富含EGF、維生素與胺基酸多種美肌成分，被使用在EXOCARE艾索康恩的雪光肌透亮系列。系列中的雪光肌透亮輕乳霜還使用了菸鹼醯胺、三重神經醯胺、積雪草、海茴香、夏威夷果油、玫瑰花水等成分，幫助穩定膚況並提亮氣色。

舒緩安撫

Kiehl’s契爾氏全面精準修復霜

Kiehl’s契爾氏推出針對「問題肌膚神救援」的全面精準修復霜，不論是肌膚突發狀況、專業高效美容後都能使用，而且使用範圍更從眼唇、臉部到手肘、膝蓋…全身上下都可以。堪稱萬用霜的它擁有高度濃縮的膠體燕麥活萃幫助舒緩肌膚困擾，搭配β-葡聚醣可深入保濕、改善乾燥，還有的菸鹼醯胺可調理肌膚屏障。

同時Kiehl’s契爾氏還利用首創的「仿膚分層修復技術」，不只讓質地親膚好吸收、不厚重，還能讓成分更有效地被肌膚吸收，一層一層釋放活性成分，加強舒緩肌膚不適。

美白提亮

SAWAA極光淡斑導白霜

SAWAA推出全新乳霜，共有兩款，其中白色瓶身的悠柔極光淡斑導白霜屬於美白訴求。質地屬於輕盈的凝霜質地，擦起來不悶不膩。配方則重視溫和，包括傳明酸、A-熊果素與雪肌肽等等，皆不具光敏性，白天也能使用。其中專利雪肌肽是以高濃度美白胜肽加上菸鹼醯胺、HEPES煥膚複合物，還可溫和促進老廢角質代謝，讓整體氣色越用越明亮。

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