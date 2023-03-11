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NewJeans包下4大精品代言，再接NIKE、Levi’s　新世代女孩風潮襲來

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

從最近正在發生的2023秋冬時裝週來看，就算不是時尚迷也知道時尚圈的腳步總是快人一步，那就更別說品牌相中的代言人，其合約一年一替，有的甚至是一季一換，但處在變幻如此快速的時尚界，出道不滿一年的韓國新人女團NewJeans憑著出眾的資源拿下一個個時尚代言。

平均年齡16歲的韓國女團NewJeans，自2022年出道以來，除了音樂作品刷新不少紀錄，像是在出道隔日隨即受邀出席Chanel新品活動，團員們接連成為Gucci、LV、Burberry和Chanel品牌大使，也都讓許多沒在關注KPOP的人知道了怪物新人團NewJeans的存在。

沒想到NewJeans又再接下兩大品牌的代言，而NIKE的代言更引起廣大粉絲們的熱烈討論，NIKE發佈NewJeans穿著經典球鞋Air Max的形象照片，不論是零失誤全白配色或百搭大地色，都是今年春夏不能缺少的球鞋選擇。而NewJeans這一代言，更讓不少人認為是否要跟BLACKPINK比拚，一個是NIKE品牌大使、一個是adidas代言人，雙方又會跟品牌有哪些作品推出，同樣叫人相當期待。

接著Levi’s再發佈NewJeans成為新世代品牌大使的消息，適逢Levi’s神級牛仔褲501誕生150週年，Levi’s找來怪物新人團NewJeans擔任品牌大使，而成員們也換上501牛仔褲展現青春、活力的百變魅力。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, NewJeans

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