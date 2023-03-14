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《模範計程車2》表藝珍私下髮型藏滿巧思　瀏海運用這幾招必學

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓劇《模範計程車2》開播，「彩虹運輸」小隊原班人馬回歸！在本劇中大放異彩的表藝珍也受到大眾注目，其實她的髮型也小有巧思，我們一起看下去。

《模範計程車》表藝珍

在《模範計程車》中飾演IT專家安高恩的表藝珍曾任大韓航空空服員，秀氣甜美的她在第一季播出時就擄獲許多觀眾的心，第二季成為女主角的她將會帶來什麼演出？又和李帝勳飾演的金道奇會迸出什麼火花呢？讓人相當期待。

仔細看表藝珍IG私下發出的照片可以看出來，她的臉型較為細長，額頭佔臉蛋及五官比例較大，有時也會不小心搶掉整體風采，過去表藝珍也曾以不同髮長造型示人，如何運用瀏海或其他小技巧調整視覺比例呢？

《模範計程車》表藝珍髮型範本

1.百搭甜美空氣瀏海

空氣瀏海能夠恰到好處地在視覺效果上達到修飾的效果，尤其適合臉型偏長的人，髮絲分散掉肌膚的份量，又不會過於厚重。

2.知性八字瀏海

八字瀏海也是很好的選擇，表藝珍的瀏海會有一個向前彎的弧度，在視覺效果上恰巧能讓臉型更加鵝蛋，也對髮際線達到修飾的效果。

3.旁分重視髮根挺度

如果要旁分當然也沒問題，反而能夠讓人看起來超有氣質，但有一點一定要注意就是髮根的立體度，如果過於扁塌反而無法起修飾的作用，立體的髮根加上垂墜的髮尾，就是修飾臉型、額頭的關鍵。

4.帽子運用

可以看到表藝珍選擇帽子都會將帽簷戴到眉上的程度，帽子不僅能夠保暖也能增添造型感，像是毛帽、鴨舌帽或是貝雷帽都是很好用的組合。

5.臉際小碎髮

最後一招則是最萬用的，不管是想要綁馬尾、包包頭，都不要忘記要在臉部周圍留下些許細碎的髮絲，原理同上，能夠分散掉臉部肌膚的視覺效果，讓臉型線條看起來更柔和。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《黑暗榮耀》毒癮女金赫拉私下髮型超百變！金寸頭、公主切都完美駕馭

● 《浪漫速成班》男生髮型範本：鄭敬淏清爽抓髮、李彩玟逗號瀏海、辛載夏經典韓系短髮最好駕馭

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 模範計程車2, 表藝珍

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