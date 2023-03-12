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瑤瑤30歲後學會選擇、懂得享受　「透過改變，找到最舒服的樣子」

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

還記得多年前台北某間咖啡店的採訪，郭書瑤瑤瑤正在跑電影《志氣》的宣傳，那是她第一次擔任電影女主角，正經歷轉型陣痛期，還好金馬新人獎讓她揚眉吐氣，證明自己的實力。20出頭歲的她，說起話來要比同齡人早熟，對於電影角色或是人生的種種看法，不禁讓人另眼相看，郭書瑤憑什麼？就是那股志氣！

期間再也沒有機會碰面，正好十年時間，再度相會。今年30有2的她，臉蛋沒變，但眼底卻深蘊著更多對於生命的反芻與智慧。瑤瑤說：「30歲過後，除了期許自己越來越有智慧，還有自省也很重要。人生在世，唯一不變的就是我們不斷在變，透過不斷地認識自己的改變，找到自己舒服，也讓別人舒適的樣子。」

人生在世，唯一不變的就是我們不斷在變，透過不斷地認識自己的改變，找到自己舒服，也讓別人舒適的樣子。

懂愛的人受過傷

《志氣》讓拔河隊少女受關注、《通靈少女》體現人間各種圓滿或不圓滿、《未來媽媽》引領現代女性走出人生是非題的焦慮，內化在身體裡的每個角色，引起觀眾共鳴，瑤瑤不諱言地說：「以前演戲是單純賺錢，但後來漸漸產生使命感，希望影響更多的人，在表演的過程中，我也越來越看清楚自己的樣子，發現自己的課題，就是『愛』這件事。」

問一句，你懂愛嗎？相信百分之百的人都會被問倒，沒有解題公式，更沒有標準答案，瑤瑤繼續說：「人生每個階段對愛的理解都不同，年輕時認為要把全部都給對方，後來慢慢知道，要理解對方的需求。而最難的就是不求回報，心理學上有句話說『真愛是不會痛的』，這真的很難，還在努力領悟其中的道理。年輕時曾聽過『懂事的人其實受過傷』，但後來才明白，『懂愛的人其實受過傷』才更貼切。」傷口總會結痂，但難保下一次不會再受傷，愛的確就是生而為人，學校沒教但一輩子的必修課。

學會選擇、懂得享受

如果要給自己的30歲關鍵字，瑤瑤說是「選擇」與「享受」。關於選擇，她解釋道：「過去對自己信任感很低，加上過去決定權總不在自己身上，只能相信別人的決定。但現在的我，判斷力提升了，能夠做出不後悔的選擇。」回望過往，有因為不是自己的決定，現在想來錯誤的時刻嗎？她接著說：「我認為人生沒有對或錯，不過種什麼因，就會結什麼果，這是一定的。」

而享受對於現在的瑤瑤來說，又是怎樣的有感而發？她說：「過了30歲後，開始可以享受一個人，才發現自己可以做好多事。前陣子自己去日本迪士尼，幫我拍照的路人都感到不可思議，我覺得很棒啊，想幹嘛就幹嘛。我甚至曾想自己去醫院動手術，但是醫院不准，規定必須要有家屬陪伴（笑）。」學會選擇、懂得享受，現在的郭書瑤擁有最美的樣子。

為何底片相機代表妳的30歲？

我想開始學會記錄。某天我才發現，30歲前沒有在記任何事物，腦袋一片空白，像是白活了一般。近期也發現30歲過後，自拍少了很多。前陣子發現底片機很有趣，因為非常真實，沒辦法用APP修圖，像素很低有時還很模糊，跟我的30歲很像（笑）。

給自己30歲的一句話……

不要被任何束縛與侷限限制，更正確來說，是在有限的框架中，展現自己的無限性。畢竟生命是有限的，但人可以透過努力去無限發揮，像我自己就必須被逼，被逼的當下當然痛苦，不過後來總會對自己的成果感到驚艷。

會如何度過自己的30世代？

希望能夠好好地去旅行！20歲開始就拼命工作，期待有一段很長的時間待在異地，過很不一樣的生活，夏威夷、LA都在我的願望清單中。最近認識一些做音樂的朋友，所以開始把吉他練回來了，也希望能夠寫歌，未來發行新的音樂作品。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 郭書瑤

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