2023櫻花美妝推薦！從口紅到香水留住最浪漫春色氣息

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

櫻花季到來，彩妝、香水、保養紛紛推出以櫻花為主題的限定商品，帶來最浪漫春色與氣息。

彩妝

植村秀無色限唇彩東京野櫻限量色

誰說櫻花一定要甜美可人？植村秀2023年以甜酷叛逆的「東京野櫻」為靈感，捕捉櫻花在六個不同時刻的情境和色彩，以無色限鏡光唇膏和無色限持色霧唇釉的五款新色和一個熱賣色來呈現。

從掉落河畔的落櫻花辦、浸漬在雨中的花瓣、或是映照豔陽下的櫻花…每款唇彩都要讓大家的雙唇印上又美又個性的野櫻姿態。

1.（新色）無色限鏡光唇膏AL BG945落櫻粉：低飽和棕調櫻粉的高級質感，絲滑光澤讓雙唇透出嫩嫩飽滿感，就像在河畔落下的櫻花花瓣充滿高冷靈氣。

2.（新色）無色限鏡光唇膏AL PK384雨後櫻：帶點煙燻感的薔薇豆沙色，就像是在雨中瀰漫些許霧濛水氣的櫻花花瓣仍然傲氣盛開。襯膚百搭完全不挑膚色，黃皮也能閉眼收。

3.（新色）無色限鏡光唇膏AL BG973日暮櫻：櫻花與蜜桃完美調和出高級顯白的時髦粉，既有桃的甜美又有櫻的叛逆，誰擦誰有型。

4.（新色）無色限持色霧唇釉BG947櫻川粉：有一抹煙燻灰的絕美櫻粉調，高存在感又有氣質，襯膚提氣色之餘，再度展現脫俗且清冷的氣質。

5.（新色）無色限持色霧唇釉PK386倒影櫻：冷豔又帶有一絲高貴氣場，在暗夜中若隱若現，偏冷調的深粉色帶著些微距離感，化身行走人間的時髦個性仙女。

6.無色限持色霧唇釉BG977夜櫻紅：英姿颯爽的率性粉，標準甜酷跩姐風，就像在渲染了月光的夜櫻花瓣，讓人瞬間成癮又移不開雙眼。

嬌蘭Rouge G紅寶之吻春櫻漫舞限定版

櫻花每年於日本的早春綻放，公園與街道上瀰漫著淡雅花香，讓每一刻幻化成詩，街上所有景物都包圍在無垠粉色下，好似上了夢幻濾鏡一般，這美景提供嬌蘭彩妝創意總監Violette靈感，讓她與藝術家杉浦今日子（Kyoko Sugiura）協力合作，打造出「Rouge G紅寶之吻春櫻漫舞限定版」，向櫻花的詩意致敬。

Rouge G紅寶之吻春櫻漫舞限定版全新色號N°63 Rosy Bloom的淺木玫瑰色，靈感源自櫻花的嬌嫩色調，帶著Rouge G紅寶之吻高訂唇膏特有的緞光質地，就連唇膏體上都刻有優雅的櫻花圖樣。

▲嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏N°63（春櫻漫舞限定版），NT$1,250、嬌蘭紅寶之吻高訂彩殼（春櫻漫舞限定版），NT$1,350。

Rouge G紅寶之吻高訂唇膏同步推出櫻花彩殼，花瓣上還有奢華金箔點綴，搭配起來更浪漫。

香水

嬌蘭花冠粉櫻淡香水金絲飾繡蜂印瓶

嬌蘭近幾年都會推出限量的高訂櫻花香水，今年「CHERRY BLOSSOM花冠粉櫻淡香水金絲飾繡蜂印瓶」邀請知名巴黎刺繡工坊ATELIERS VERMONT，為蜂印瓶打造神奇迷人的衣裳。一株雅緻的櫻花樹枝依偎在蝴蝶結上，一方面表現法國高訂時裝卓越非凡的專業技術，也表達了日本傳統最動人的雋永詩意。

▲嬌蘭花冠粉櫻淡香水金絲飾繡蜂印瓶，125ml+20ml／NT$28,000。



香水本身由嬌蘭的代表性的佛手柑開場，接著是清新幽微的綠茶香調。同時間，透過花香調串連起明亮的前調與這款香氣的中調。杏仁、櫻桃和粉丁香在珍珠白的茉莉花襯托下更顯柔和，令人聯想到櫻花精靈的花冠。在白麝香微風的吹拂下，這些花朵在細長的樹枝上顫動著，宣告著春日將在最雅緻的清香中歸來。

L’OCCITANE歐舒丹荔枝櫻花香氛系列

L’OCCITANE歐舒丹2023年將春天初綻櫻花香與來自亞熱帶的荔枝獨有的清冽香甜交織成輕快鮮明的樂章，推出全新「荔枝櫻花限量香氛系列」，讓人彷彿置身在盛開櫻花樹下，感受普羅旺斯的文藝氣息與春天暖日美好時光。

這次的荔枝櫻花限量香氛系列，成份集結櫻花花露及櫻桃萃取這兩種來自普羅旺斯呂貝宏地區的天然植萃，並保留最完整天然香氛因子，散發自然純淨香氛。包裝還以「現代藝術之父」之稱的法國藝術家保羅塞尚藝術創作為靈感，打造粉嫩又深具暖意的塗繪。

荔枝櫻花淡香水：春回大地之際，恣意綻放的櫻花將普羅旺斯大地染為一片夢幻粉紅花海。淡粉花朵簇擁勾勒出誘人的清甜香氣，L’OCCITANE歐舒丹將其與亞熱帶的荔枝巧妙融合，以柑橘類做開場序曲，再以櫻花揉合著荔枝香氣登場，就像春風吹拂，伴隨著優雅愉悅的氣息，蘊含天然櫻花花露及櫻桃萃取，展現出不像是噴灑香水刻意，宛如是自帶少女體香般舒服自在，展現出俏皮可愛感。

前調：紅橙、萊姆、小荳蔻。

中調：天竺葵、荔枝、櫻花。

基調：木質、麝香。

荔枝櫻花沐浴膠：質地輕盈清透，天然植物潔淨因子遇水即轉化為豐盈柔細的綿密泡沫，溫和潔淨肌膚，洗後全身縈繞柔美清新花香，宛如身處春日南法。

荔枝櫻花美體乳：輕盈絲柔質地能迅速被肌膚吸收，櫻花花露、櫻桃萃取及荔枝萃取使肌膚猶如櫻花花瓣般柔細嬌嫩，散發荔枝清甜少女氣息；還揉合乳油木果油，為肌膚帶來絕佳柔嫩保濕效果。

▲L'OCCITANE歐舒丹荔枝櫻花護手霜，30ml／NT$400、荔枝櫻花香氛凝膠，10ml／NT$700。



荔枝櫻花護手霜：散發著浪漫清新的荔枝櫻花香氣，揉合擁有絕佳滋潤功效的乳油木果油，有效保濕柔嫩手部肌膚。適合攜帶的輕巧設計，隨時隨地幫助舒緩手部肌膚的乾燥緊繃。

荔枝櫻花香氛凝膠：蘊含櫻花花露、櫻桃萃取及來自亞熱帶的荔枝萃取，揉合於透明香氛凝膠質地中，塗抹於手腕、耳後等體溫較高處，立即融入肌膚，散發自然迷人荔枝櫻花清甜香氣。輕巧設計適合隨身攜帶，隨時隨地都能補香。

保養

香草集粉櫻笑顏系列

香草集每年春天與日本House of Rose同步推出限定櫻花系列，2023年的「粉櫻笑顏系列」更將櫻花精華納入保養品之中，忠實呈現稍縱即逝卻讓人留戀不已的甜蜜櫻香。

其中最令人驚艷的就是「香氛保濕慕斯」，輕輕一壓就有立體櫻花造型的濃潤泡沫，當中添加陽光櫻花、櫻葉萃取及櫻桃果實精華，調整肌膚紋理呈現細緻柔滑膚觸。

▲香草集粉櫻笑顏織品香氛噴霧，350ml／NT$480。



2023年更將粉嫩櫻香擴大到居家生活中，特別研發「織品香氛噴霧」。當中含有Ag+銀離子，並添加尤加利精油、綠茶萃取物，可消除異味且維持環境衛生。

suisai櫻花酵素粉限定回歸

Kanebo佳麗寶旗下的suisai酵素粉連續8年獲得日本洗顏品銷售冠軍，被日本專業美妝雜誌比喻為銷售傳奇。去年推出限定款「櫻花蜜桃香」，淡粉色猶如粉嫩櫻花花瓣，香氛更集結櫻花、茉莉、椰子、蜜桃、木香等香氣而大受歡迎，售完後不斷被消費者私訊詢問再次推出的可能性，因此2023年春季再次限定登場。

▲KANEBO佳麗寶suisai淨透酵素粉N（櫻花蜜桃香）0.4g*32顆，NT$680。



Suisai酵素粉擁有蛋白分解酵素、皮脂分解酵素、胺基酸洗淨成份，讓洗後肌膚光滑柔軟，櫻花限定款還有淡淡櫻花幽香、微甜柔和桃子與椰子香氣，讓洗臉時也能感受春天氣息。

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