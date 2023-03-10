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全智賢就是「風衣穿搭」教科書　7套示範氣勢輾壓全場

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

全智賢接下Burberry品牌大使後，終於在2023秋冬系列登上倫敦時裝週，歐膩從機場到秀場都以風衣作為穿搭首選，超強氣勢不僅把機場當成伸展台，更成為整個秀場的目光焦點，更掀起全球時尚迷的熱烈迴響，翻開歐膩以往的穿搭造型，就會發現全智賢對風衣的熱愛，取經歐膩的風衣穿搭示範。

全智賢風衣穿搭示範

Burberry卡其色風衣亮相

從仁川機場出境時，全智賢以白色-Shirt、牛仔褲搭配Burberry最熱賣的明星商品卡其色風衣亮相，只能說女神就是女神，就算素顏登場也一點沒有影響她的迷人魅力。

緊接著在Burberry 2023秋冬大秀時，她將卡其色風衣直接當成洋裝，下身則是搭配黑色過膝長靴，歐膩的高顏值加上這身穿搭，氣勢輾壓全場，秀場女王非全智賢莫屬。

高跟鞋增加氣勢

如果你覺得白色上衣和牛仔褲的造型太過一成不變，那你也可以學歐膩穿搭亮色系高跟鞋，不僅可以為造型加分，也能增加自己的氣場。

格紋風衣

全智賢私底下外出時，也曾穿著濃濃英倫風的格紋風衣亮相，可以學習歐膩用配件點綴造型，讓穿搭更有型。

海軍藍風衣

除了卡其色風衣之外，經典百搭的白色-Shirt和牛仔褲，也能搭配上深藍色風衣，營造出休閒又氣質的氛圍。

還有這套深藍色風衣洋裝，全智賢出席活動時，這身風衣穿搭展現出女神優雅、氣質的一面。

運用小配件

年輕時候的全智賢，就常以風衣作為穿搭單品，這身休閒風穿搭，外頭罩上一件長版風衣，並以毛帽點綴，為整體造型增加一抹亮點。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 全智賢, 風衣, 穿搭, Burberry

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