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包・開箱／「一目了然」的LOEWE新包又軟又好裝　甜甜圈鍊帶逼人愛上

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實習記者黃麗頻／台北報導

西班牙奢侈品牌LOEWE近來搖身變成「美包製造機」，2023春夏推出全新Paseo系列手袋，簡約的外型加上毫無累贅的細節設計，有望成為品牌下一個「IT BAG」，今天《ET FASHION》帶大家近賞Paseo系列手袋的高質感美學，柔軟的手感、無隔層設計，讓包包裡的東西一目了然、不用費力翻找，超級實用好裝。

▲LOEWE Paseo手袋。（圖／品牌提供）

▲LOEWE Paseo手袋。（圖／品牌提供）

▲靈感來自Aire系列包款，Paseo手袋帶來嶄新時髦美學。（圖／品牌提供）

在2023春夏女裝大秀亮相的Paseo手袋，靈感來自2000年Aire系列包款，由創意總監Jonathan Anderson與LOEWE皮革工坊花上數月研發；材質選用柔潤小牛皮，圓弧的外型兼具幾何與流線感，兩側分別飾有獨特皺褶連接著皮革手把，並綴上招牌Flamenco皮繩結，燙金的經典LOEWE標誌為包款增添華麗筆觸，加上毫無累贅的細節設計，帶來高質感的嶄新時髦手袋。

▲LOEWE Paseo手袋。（圖／記者黃麗頻攝）

▲LOEWE Paseo手袋。（圖／記者黃麗頻攝）

▲LOEWE Paseo手袋細節。（圖／實習記者黃麗頻攝）

Paseo手袋共有三種尺寸，此外，更迎來許多春夏的繽紛色彩，從賞心悅目的奶油黃、粉彩雅致的嫩紫色、恬靜沈穩的酒紅棕、酷到不行的綠寶石到青春俏皮的開心果綠，多元搭配帶出截然不同的風貌，包包上的皮繩提把可自由調整長度，還附有拆卸式的皮革背帶，無論手提或上肩都很方便，甜甜圈造型金屬鍊帶是LOEWE近幾季愛用的五金配件，可愛又凸顯優美線條。

實際打開輕軟的Paseo包，會發現裡面並無隔層，因為開口大，物品能一目了然，不怕撈不到東西，底部的圓形皮革標誌讓結構更扎實，即便東西裝得多，包包也不會過度垂墜變形。想加進更多個人化特色，綁上一朵火鶴掛飾立刻更搶眼，火鶴是2023春夏系列中的重要元素，LOEWE推出了多款掛飾，可以隨意綁在包包或任何想妝點的地方，發揮有趣創意。

▲LOEWE Paseo手袋。（圖／品牌提供）

▲LOEWE Paseo手袋。（圖／記者黃麗頻攝）

▲LOEWE Paseo手袋。（圖／記者黃麗頻攝）

▲Paseo手袋集復古和時尚於一身。（圖／品牌提供、實習記者黃麗頻攝）

【更多2023春夏新包】

VALENTINO 2023春夏系列的Loco Bag也染上多種色調，展現不同個性，而且包身與V字扣一氣呵成，裸膚色、「滿版V」Logo都是新系列的重點，而永遠是經典的紅當然佔有一席之地，搭配皮革提把與金屬鍊帶，適合多種造型，除了日常使用，亦有閃亮的晚宴包款式，點亮整體造型。

▲Valentino MJ包。（圖／品牌提供）

▲Valentino MJ包。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO Loco包有多種色彩、材質。（圖／品牌提供）

說到實用、好裝的包包，一定要提到MARC JACOBS的托特包，2023春夏以清新花朵色調讓人愛不釋手，優雅的藤花紫、充滿甜美女孩心情的山櫻花粉，或是搶眼的陽水仙花黃，都很有特色，即便衣著輕鬆簡單，只要背上這些可愛顏色的托特包就很亮麗。

▲Valentino MJ包。（圖／品牌提供）

▲Valentino MJ包。（圖／品牌提供）

▲MARC JACOBS托特包很受歡迎，春夏染上可愛的花朵色調。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

包開箱, LOEWE, Paseo, 2023春夏, 23ss

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