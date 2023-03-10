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NIKE官網快閃「整筆訂單75折」！　鞋款變對折最省買法曝光

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▲NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲NIKE官網限時活動，整筆訂單現享 75 折優惠 。（圖／翻攝自官網）

記者鮑璿安／台北報導

NIKE官網無預警特惠活動又來了，此次針對整筆訂單現享 75 折，參與活動的品項包括鞋款、服飾、配件單品等，近2千項，相較以往數量更多。最省買法可搭配部分「折上折」優惠單品，舉例經典Nike Air Max鞋款參與特價後還享75折，可現省近2千元。

NIKE目前於官網推出換季特惠「整筆訂單現享 75 折優惠」，只要在專區內選購 2 件以上服飾商品，結帳時請使用優惠代碼「2NIKE25」，即可享有 75 折，效期為當地時間至 2023年 3月 11日 晚上23:59。

▲NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Offline 3.0穆勒鞋、Nike Air Max 90 SE男鞋 。（圖／翻攝自官網）

部分商品則有「折上折」，舉例Nike Offline 3.0穆勒鞋，從原價NT$3100打6折降至NT$1859，可搭配2件服飾單品享 75 折優惠，來到約NT$1394。而Nike Air Max 90 SE男鞋從原價NT$4500降至NT$3599，搭配75折最終價NT$2699。服飾商品包含背心、連帽上衣、運動褲等。

更多推薦單品

UA也帶來首雙零橡膠訓練鞋「FLOW DYNAMIC」，捨棄傳統橡膠外底，採用全掌 UA FLOW 中底科技、輕量透氣的針織鞋面，給予極度輕盈腳感，多元訓練都能夠一雙搞定。

▲▼UA 。（圖／品牌提供）

▲男 FLOW DYNAMIC 訓練鞋 。（圖／品牌提供）

亞瑟士（Asics）全新跑鞋GEL-NIMBUS 25，最大看點就是全面升級內置式PureGEL亞瑟膠與單層加厚FF BLAST+科技中底，加上可延伸的針織鞋舌與鞋領口設計，讓鞋款更加輕盈、更柔軟。

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲全新GEL-NIMBUS 25 跑鞋。（圖／品牌提供）

關鍵字：

NIKE, 官網, 特價, 優惠

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