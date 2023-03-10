fb ig video ETtoday search mobile

迪麗熱巴撞衫艾瑪羅勃茲仙女打架！「超貼裸膚裙」洩黃金腰臀比

>

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴工作滿檔，但每每亮相總是製造話題，近日她以俄羅斯女裝品牌Yanina  Couture裸色長裙出席活動，豐滿身材駕馭恰到好處，恰好好萊塢女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）2019年於奧斯卡派對上也曾穿著同款禮服，兩人撞衫畫面曝光，引發網友熱議。

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴穿上Yanina Couture2019春夏系列裸色禮服出席活動 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴這次演繹Yanina  Couture2019春夏系列裸色禮服，品牌擅長打造極度華麗的作品，這套以薄紗和細閃釘珠交織的長裙，讓迪麗熱巴猶如穿上星河般夢幻，平口與垂墜袖口設計，呈現出漂亮的肩頸線條。隨著緊身剪裁而下，迪麗熱巴迷人的腰臀比顯現，一雙長腿非常養眼。

▲▼emma roberts。（圖／CFP）

▲▼emma roberts。（圖／CFP）

▲艾瑪羅勃茲2019年穿著這套戰袍出席《Vanity Fair》所舉辦的奧斯卡afterparty。（圖／CFP）

艾瑪羅勃茲早在2019年就穿著這套戰袍出席《Vanity Fair》所舉辦的奧斯卡afterparty，精彩程度不輸給正式紅毯，而且艾瑪羅勃茲157cm的嬌小身材並未被埋沒，巧妙通過禮服收腰以及透視元素加持，大長腿同樣不輸人，踩著裸色高跟鞋呼應拉長整體線條，造型一樣令人印象深刻，讓兩大女神的撞衫別具話題。

► 迪麗熱巴金色閃鑽禮服造型封神！　女神光透出纖腰逆天S曲線

關鍵字：

迪麗熱巴, 艾瑪羅勃茲, Emma Roberts, 撞衫

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛遲鈍木頭星座Top 3 ！　第一名最難撩，錯過真愛都沒發現

戀愛遲鈍木頭星座Top 3 ！　第一名最難撩，錯過真愛都沒發現

NIKE官網快閃「整筆訂單75折」！　鞋款變對折最省買法曝光

NIKE官網快閃「整筆訂單75折」！　鞋款變對折最省買法曝光

「小蘭花」虞書欣不腫了！Y2K低腰牛仔辣露A4纖腰　瘦到無贅肉超誇張

「小蘭花」虞書欣不腫了！Y2K低腰牛仔辣露A4纖腰　瘦到無贅肉超誇張

頭髮狂掉好焦慮？營養師曝6類「生髮食物」：雞蛋吃法很重要 迪麗熱巴金色閃鑽禮服造型封神！　女神光透出纖腰逆天S曲線 可替代咖啡的5大「健康提神食物」！幫你提升腦力、吃出好精神 營養師曝「水果熱量對照表」，每日攝取量別超過120大卡 越愛越冷淡的TOP 3星座！追求熱烈積極、到手本性顯露　讓另一半感受超反差 G-SHOCK「農家橡樹」金光閃閃　配布錶帶變身工業風 巨人粉必敗！UNIQLO《進巨》UT系列帥爆　艾連始祖巨人、兵長都躍上

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面