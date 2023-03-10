迪麗熱巴撞衫艾瑪羅勃茲仙女打架！「超貼裸膚裙」洩黃金腰臀比

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴工作滿檔，但每每亮相總是製造話題，近日她以俄羅斯女裝品牌Yanina Couture裸色長裙出席活動，豐滿身材駕馭恰到好處，恰好好萊塢女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）2019年於奧斯卡派對上也曾穿著同款禮服，兩人撞衫畫面曝光，引發網友熱議。

▲迪麗熱巴穿上Yanina Couture2019春夏系列裸色禮服出席活動 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴這次演繹Yanina Couture2019春夏系列裸色禮服，品牌擅長打造極度華麗的作品，這套以薄紗和細閃釘珠交織的長裙，讓迪麗熱巴猶如穿上星河般夢幻，平口與垂墜袖口設計，呈現出漂亮的肩頸線條。隨著緊身剪裁而下，迪麗熱巴迷人的腰臀比顯現，一雙長腿非常養眼。

▲艾瑪羅勃茲2019年穿著這套戰袍出席《Vanity Fair》所舉辦的奧斯卡afterparty。（圖／CFP）



艾瑪羅勃茲早在2019年就穿著這套戰袍出席《Vanity Fair》所舉辦的奧斯卡afterparty，精彩程度不輸給正式紅毯，而且艾瑪羅勃茲157cm的嬌小身材並未被埋沒，巧妙通過禮服收腰以及透視元素加持，大長腿同樣不輸人，踩著裸色高跟鞋呼應拉長整體線條，造型一樣令人印象深刻，讓兩大女神的撞衫別具話題。