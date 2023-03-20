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包・開箱／藏在男裝店「FENDI旅行袋」女生也能拎！折疊功能秒變手拿包

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記者鮑璿安／專題報導

近來《ET FASHION》包開箱專題為大家介紹過許多精美的手袋，這顆隱身在FENDI男裝店裡頭的Brown leather duffle bag，不僅極簡外觀女生也能夠演繹，更是實用性的最佳選擇，搭配上棕褐色皮革以及折疊功能，能夠在旅行途中起到最時髦的效果！

▲duffle 。（圖／翻攝自官網）

▲GUCCI Jumbo GG small duffle bag。（圖／翻攝自官網）

▲▼Duffle 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Louis Vuitton Duffle圓筒狀提包。（圖／翻攝自品牌官網）

小廢包很難給人安全感，所以旅行袋一直是各時尚品牌的固定成員，像是Gucci  Duffle Bag、Louis Vuitton（路易威登，LV）經典的Duffle系列圓筒狀提包，造型神似薯條盒，都是容量較大、日常好搭配的款式。

▲▼FENDI 。（圖／翻攝自官網）

▲▼FENDI 。（圖／翻攝自官網）

▲FENDI Brown leather duffle bag。（圖／翻攝自官網）

偏好這類柔軟行李袋的民眾，這次FENDI帶來全新的 duffle bag，打造一包2拿法，行李袋採用全粒面皮革製成，並在中央點綴金屬 Fendi Roma 標誌，營造簡約不失精緻的辨識度。最大亮點就屬可折疊功能，若是還未存放物品的狀態下，通過壓縮兩側，按壓過程中使得行李袋變扁平，並扣上底部的開扣固定，甚至可以充當手拿包，以便於旅行使用。

▲FENDI 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼FENDI 。（圖／翻攝自官網）

▲▼FENDI 。（圖／翻攝自官網）

▲可折疊功能相當實用。（圖／記者鮑璿安攝）

拉鍊開袋後，提供內部隔層空間，搭配上硬質手柄以及可拆卸皮革肩帶，讓大型包款擁有更多搭配方式，本季則提供天藍色以及棕褐色選擇，是春夏時節一抹最療癒的配色。

關鍵字：

包開箱, FENDI, duffle

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