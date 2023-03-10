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鑽石球、祖母綠變身華麗荳蔻　CINDY CHAO立體胸針任一角度都美

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▲▼CINDY CHAO,ANNA HU 。（圖／公關照）

▲Cindy Chao（右）獲選為蘇富比亞洲50周年女性藝術家代表，與蘇富比亞洲區主席林宛嫺對談。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel 創始人Cindy Chao（趙心綺），近日獲國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）選為進駐亞洲50周年慶賀活動之女性藝術家代表，推崇她的傑作在全球影響力非凡。從她近日在位於台北晶華酒店的藝術珠寶典藏館展出的Black Label Masterpiece大師系列一對春之荳蔻胸針，即能體會她的3D設計達到新境界，已進入代表立體中的立體「3D-3」時代，並全球首次公開展出她親手雕塑的春之荳蔻胸針蠟雕模，讓參觀者更貼近她的創作理念。

▲▼CINDY CHAO,ANNA HU 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO 2022 Black Label Masterpieces X & XI春之荳蔻胸針正於品牌台北藝術珠寶典藏館展出。

▲▼CINDY CHAO,ANNA HU 。（圖／公關照）

▲春之荳蔻胸針標誌著CINDY CHAO引以為傲的3D立體塑形技術，進入3D中的3D「3D-3」時代。

CINDY CHAO 2022 Black Label Masterpieces大師系列春之荳蔻胸針No. X與XI，以鈦金屬勾勒出超越3D的立體空間維度，單件作品雖鑲有超過5,000 顆寶石，但總重卻僅80克，宛如真實豆莢般的輕盈，但所鑲嵌的寶石絕對是重量級，兩件作品各鑲有1顆重達約80克拉的橢圓蛋面哥倫比亞祖母綠，以及1顆鑲滿玫瑰式切割白鑽的鑽石球，象徵飽滿荳蔻，而細節設計亦予人滿滿驚喜，豆莢葉片竟可輕微晃動，豆莢的枝幹上還以鈦金屬打造出一根根小毛刺。

▲▼CINDY CHAO,ANNA HU 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO全球首次公開展出Cindy Chao親手雕塑的春之荳蔻胸針蠟雕模型。

▲CINDY CHAO 2022 Black Label Masterpieces春之荳蔻胸針與蠟雕模。（影／記者陳雅韻攝）

同樣在國際舞台發光的台籍珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）同名品牌，今年再受TEFAF（The European Fine Art Foundation ）歐洲藝術與古董博覽會邀請，以現場唯一華裔珠寶藝術家代表身份參與本屆展覽，明起至19日於荷蘭馬斯垂克展出22件作品，分別演繹4大主題：繁花似錦、聽海之音、蝶舞紛飛、經典淬煉，可欣賞她從印象派畫家梵谷名作啟發的鳶尾花手鐲、以張大千荷花圖獲得靈感的紅荷套鍊等作品。

▲▼CINDY CHAO,ANNA HU 。（圖／公關照）

▲受張大千荷花圖的啟發ANNA HU紅荷套鍊。（圖／ANNA HU提供，以下同）

▲▼CINDY CHAO,ANNA HU 。（圖／公關照）

▲ANNA HU梵谷鳶尾花手鐲明起於TEFAF歐洲藝術與古董博覽會展出。

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關鍵字：

CINDY CHAO, 趙心綺, Anna Hu

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