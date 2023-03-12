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早春必備西裝外套　YSL慵懶又帥氣、Jennie同款大展反骨形象

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實習記者黃麗頻／綜合報導

時序漸漸進入春季，在這乍暖還寒的日子裡，一件西裝外套不僅能隨時面對多變的氣溫，還可以為整體造型添增時尚感，《ET FASHION》精選4款西裝外套可帥可甜，展現優雅的知性美。

BOSS 廓形單排扣Oversized長款外套

作為經典西裝品牌，BOSS以卓越品質及高雅設計深得人心，其中這件廓形長款外套，採用Oversize剪裁設計，充滿春天的慵懶氣息，俐落的線條糅合正式及休閒元素，讓看似呆板的正裝多了一絲有趣，隨意混搭都時尚滿點。

▲早春必備西裝外套。（圖／翻攝自官網）

▲BOSS 廓形單排扣Oversized長款外套，NT$13,400。（圖／翻攝自BOSS官網）

SAINT LAURENT 天鵝絨單排扣短款外套

身為SAINT LAURENT最經典的「吸菸裝（Le Smoking）」，創意總監Anthony Vaccarello於2023春夏大秀中，以復古元素重新勾勒這款天鵝絨短款外套，代表性的墊肩越發乾淨俐落，絲絨內裡穿上身慵懶又帥氣，輕鬆展現女性亦柔亦剛的一面。

▲早春必備西裝外套。（圖／翻攝自官網）

▲SAINT LAURENT 天鵝絨單排扣短款外套，NT$111,650。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網）

DIOR 1947 BAR 西裝外套

來自NEW LOOK系列，DIOR BAR 西裝外套從1947年誕生起，就一直是「優雅」的代名詞，極具修腰的細緻剪裁及柔美的外型輪廓，展現出剛柔並濟的感覺，而由創意總監Maria Grazia Chiuri重新演繹的版本，糅合現代和典雅風格，再次締造時尚風範。

▲早春必備西裝外套。（圖／翻攝自官網）

▲DIOR 1947 BAR 西裝外套，NT$155,000。（圖／翻攝自DIOR官網）

CHANEL 彩虹色羊毛和亞麻粗花呢外套

來自CHANEL 2023春夏前導時裝系列，Jennie身上這款「粗花呢外套」看似簡單、低調，卻在細節處展現出濃厚美式風格，選用彩虹色羊毛和亞麻粗花呢，大展叛逆反骨形象，更代表著此系列自由奔放的態度，兼具時髦與個性的最好選擇！

▲早春必備西裝外套。（圖／VOGUE雜誌提供、翻攝自官網）

▲CHANEL 彩虹色羊毛和亞麻粗花呢外套，NT$210,500。（圖／VOGUE雜誌提供、翻攝自CHANEL官網）

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關鍵字：

西裝外套, BOSS, SAINT LAURENT, DIOR, CHANEL

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